Geld kann man auf verschiedene Weise parken. An den Finanz- und Kapitalmärkten bedarf es dafür momentan genaueren Hinsehens. In den 14 größten Städten Deutschlands liegt es dagegen auf der Straße - buchstäblich: Die monatlichen Mindestpreise für feste Stell- und Garagenplätze lagen 2021 nicht sehr weit auseinander - zwischen 27 € in Dresden bzw. Düsseldorf und 45 € in Frankfurt/M.



Die Höchstpreise differierten dagegen deutlich: Ihre Bandbreite reichte von 84 € in Bremen bis 194 € in Stuttgart Zentrum. Wohl dem, der dort am Rande der Stadt parken kann: Es kostet ihn nur 40 € im Monat.



Annerose WinklerDer Deutsche Unternehmerbrief



