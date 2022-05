Da braut sich etwas zusammen. Diese Meinung könnte man durchaus vertreten, wenn man den Vorträgen und Diskussionen beim Coface Kongress "Länderrisiken 2022" am Donnerstag gelauscht hat. Christiane von Berg hat jedenfalls "keine Lust mehr auf die 2020er-Jahre", sagte die Research-Expertin des französischen Kreditversicherers in einer sehr lebhaft vorgetragenen Keynote. In ihrem Vortrag hatte sie gleich genug Risiken für eine ganze Dekade parat, die sämtliche Wirtschaftszweige beeinflussen. Aufgrund des Ukraine-Kriegs sowie den umfangreichen Folgen der Sanktionen musste Coface erst jüngst seine BIP-Prognosen für das lf. Jahr revidieren.Ein Handelsembargo gegen Russland würde sich bei den Importen deutlich stärker auf die deutsche Wirtschaft ...

