Berlin (ots) -Der Fußballverband Rheinland e.V. plant mit Unterstützung von Katar den Bau von mindestens 8 Kinderfußball-Spielfeldern im Landkreis Ahrweiler.Die Fußballvereine im Ahrtal und den daran angrenzenden Gebieten wurden von der Flutkatastrophe 2021 hart getroffen. Ganze Plätze wurden vom Wasser weggespült, Vereinsheime vollständig zerstört.Deshalb hat die Stiftung des Fußballverbandes Rheinland e.V. "Fußball hilft" das Sonderprojekt "Kinderfußballfelder" entwickelt und befindet sich derzeit in Gesprächen mit acht möglichen Standorten für solche Kleinspielfelder.Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst schnell wieder gut und ortsnah trainieren können. Dabei steht nicht in erster Linie die fußballerische Leistung im Fokus, sondern es soll ein Beitrag geleistet werden, das mangels Sportplatz oft noch brachliegende Vereinsleben zu reaktivieren.Der Präsident vom Fußballverband Rheinland e.V., Walter Desch betont: "Unsere Fußballvereine sind auf Hilfe angewiesen, um auch in Zukunft ihre wichtigen Aufgaben, speziell auch im Jugendbereich, erfüllen zu können".Auch Seine Exzellenz, der Botschafter des Staates Katar in der Bundesrepublik Deutschland, Abdullah Bin Mohammed bin Saud Al-Thani, unterstützt das Sonderprojekt: "Sport spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung von Frieden und Entwicklung, der Achtung der Menschenrechte und der Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen. Insbesondere der Fußball trägt zur Völkerverständigung bei, da er weltweit beliebt ist."WM 2022-Ausrichter Katar unterstützt den Wiederaufbau der Fußballvereine in den betroffenen Gebieten mit 1 Million Euro. Damit können insbesondere auch Kinderfußballfelder gebaut werden. Zudem soll auch in den Wiederaufbau von Vereinsheimen und weiterer, wichtiger Infrastruktur investiert werden. FVR-Präsident Walter Desch dazu: "Mit einem solchen Spendenbetrag kommen wir einen großen Schrittvoran. Katar ist ein großer Förderer des Fußballs und es freut uns, dass unsere Vereine profitieren werden."Für die Zukunft ist auch eine fußballerische Zusammenarbeit zwischen dem Fußballverband Rheinland und dem Fußballverband Qatars mit gemeinsamen Trainingscamps und Turnieren angedacht. Schon heute pflegt der Fußballverband Rheinland e.V. eine Zusammenarbeit mit Ungarn, Norwegen und Ruanda und kann deshalb auf einen reichen Erfahrungsschatz bei internationalen Kontakten im Jugendbereich zurückgreifen. "Nun könnte Katar als erstes arabisches Partnerland, auch mit dem Austausch von Mädchenmannschaften, hinzukommen", so FVR-Präsident Desch weiter.Seine Exzellenz, der Botschafter des Staates Katar in der Bundesrepublik Deutschland, Abdullah Bin Mohammed bin Saud Al-Thani erklärt: "Beim Fußball steht immer das nächste Spiel im Fokus. Dafür trainieren auch die Kinder und so haben wir zusammen spielerisch die Zukunft im Blick. Ich freue mich bereits sehr auf das erste gemeinschaftliche Trainingscamp. Mein Dank gilt allen Vereinsaktiven, die den Wiederaufbau der Fußballplätze möglich machen."Insgesamt haben 2021 rund 100 Sportvereine in Rheinland-Pfalz Flutschäden gemeldet. Ganz besonders getroffen sind die fußballbegeisterten Kinder, die ihre Spiel- und Trainingsmöglichkeiten "vor der Haustüre" verloren haben und nun weite Wege zu Ausweichplätzen auf sich nehmen müssen, weshalb die Gefahr besteht, dass diese dem Fußball verloren gehen. Mit dem Sonderprojekt "Kinderfußballfelder" will der Fußballverband Rheinland e.V. zusammen mit dem Staat Katar Fußballplätze und Trainingsmöglichkeiten in der Nähe von fußballbegeisterten Kindern schaffen.Der Spenden-Scheck in Höhe von 1 Millionen Euro wurde am 16.05.2022 um 15.00 Uhr auf dem Vereinsgelände des SV Hönningen im Landkreis Ahrweiler übergeben.