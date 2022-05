ABB E-Mobility und Shell planen den Aufbau des ersten deutschlandweiten Netzes mit der Schnellladesäule Terra 360. Mehr als 200 der Ladesäulen mit einer Leistung von je bis zu 360 kW sollen in den nächsten zwölf Monaten in Deutschland in Betrieb genommen werden. ABB hatte die Terra 360 im September 2021 vorgestellt, die bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig laden. Anfang Mai gingen die ersten Exemplare ...

