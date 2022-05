Europäische Aktienindizes legen zu DE30 springt über die Widerstandszone von 14.100 Punkten Daimler Truck-Aktie steigt nach Prognoseerhöhung für 2022 Die europäischen Aktienindizes notieren am Dienstag höher, wobei die meisten westeuropäischen Blue-Chip-Indizes heute um mehr als 1% zulegen. Der niederländische AEX (NED25) und der italienische FTSE MIB (ITA40) sind die Top-Performer in Westeuropa, die um 1,6 bzw. 1,7% zulegten. Der polnische WIG20 (W20) ist mit einem Plus von 2,2% aktuell der Spitzenreiter in Osteuropa. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...