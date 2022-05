Europas Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. Damit gewannen die zuletzt eher mühseligen Erholungsansätze an Kontur.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. Damit gewannen die zuletzt eher mühseligen Erholungsansätze an Kontur. Steigende US-Futures liessen den EuroStoxx 50 am Vormittag um 1,74 Prozent auf 3749,31 Punkte klettern. Der Pariser Leitindex Cac 40 stieg unterdessen um 1,54 Prozent auf 6445,58 Punkte. Mit dem Londoner FTSE 100 ging es um 0,62 Prozent auf 7511...

