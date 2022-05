Eine ukrainische Marketingagentur hat einen Airbnb-Zwilling entworfen, der reiselustige Menschen in Russland mit Bildern von Kriegsruinen konfrontieren soll. Dass die russische Regierung im Ukraine-Krieg nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Propaganda und Falschinformationen kämpft, ist nichts Neues. Außenstehende versuchen deswegen immer wieder, in Russland lebende Menschen auf Umwegen damit zu konfrontieren, was gerade in der Ukraine passiert. Mittlerweile haben sich viele Unternehmen und Dienste aus Russland zurückgezogen, darunter auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...