Der auf Kommunalfahrzeuge spezialisierte deutsche Fahrzeughersteller Faun hat die neue Marke Enginius gelauncht. Unter der neuen Marke bietet das Unternehmen weltweit Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb in Serie an. Dabei kommen zwei Fahrgestelle von Daimler Trucks zum Einsatz. Bis 2030 will das Unternehmen europäischer Marktführer für H2-betriebene Lkw auf der Kurz- und Mittelstrecke werden. ...

