Baden-Baden (ots) -Sechsmal 30 Minuten / Musiker David Julian Kirchner begegnet Menschen aus ländlichen Gebieten / ab 7.6.2022 online in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/)und im SWR Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/user/SWR)Die neue SWR Web-Dokureihe "DeutschRand - Stadt, Land, Kluft?!" taucht ab - in Käffer und Provinzen deutscher Randgebiete. In den sechs Folgen prallt Großstädter und Musiker David Julian Kirchner auf Lebensrealitäten von Landbewohner:innen und hinterfragt Klischees in Kneipen, Kuhställen und auf Kegelbahnen. Er mischt sich mit offenem Blick und Humor unter die Menschen. Dabei trifft er auf Originale und Freigeister, die ihm neue Lebensentwürfe und Perspektiven aufzeigen. Alle jeweils 30-minütigen Folgen von "DeutschRand - Stadt, Land, Kluft?!" stehen ab 7. Juni 2022 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de) und im SWR Youtube Kanal (https://www.youtube.com/user/SWR) online.Folge 1: "Der Odenwald"Wo zur Hölle liegt eigentlich der Odenwald? Ist der Odenwald sogar die Hölle? In der ersten Folge der "DeutschRand"-Reihe landet David Julian Kirchner in einer Region, über die in der Zeitung stand, dass sie die Hölle sein soll. Ist da was dran?Folge 2: "Der Bayerische Wald"Der Bayerische Wald - ein abgelegenes Paradies, in dem es die Probleme der Stadt nicht zu geben scheint. Aber hinter dem bayrischen Idyll verbirgt sich noch etwas, außer Heimatverbundenheit und Tradition: ein Drogenproblem.Folge 3: "Die Eifel"Die Berge in der Eifel sind mittelhoch, die Dörfer mittelschön und die Leute nett - stimmt das und ist da mehr dahinter? Doch nicht erst beim dramatischen Altherrenfußballspiel versteht der Musiker in Anzug: Ein zweiter Blick lohnt sich.Folge 4: "Das Saarland"Im äußersten Südwesten Deutschlands liegt das Saarland - von Anonymität fehlt hier jedeSpur. Damit fremdelt der musizierende Großstädter - noch. Kann ihm eine Weinköniginzeigen, wie schön gute Nachbarschaft ist?Folge 5: "Die Uckermark"Die Uckermark ist anders. Das begreift David Julian Kirchner schnell, als er auf einen malenden Erfinder trifft, der mit Schräglippenspiralen und Dunstabzugshauben Geld verdient. Berlin ist nichtweit und das spürt man. Was macht die Gentrifizierung mit der Region?Folge 6: "Ostfriesland"In der letzten Folge wird David Julian Kirchner hoch im Norden der Republik abgesetzt. Es liegtFreiheitsgeist und Selbstbestimmtheit in der Luft. Genau sein Ding! Wäre da nicht einProblem: Das Auto hat den Geist aufgegeben - eine Herausforderung für ihn.