München (ots) -Jahrzehntelang zementierten deutsche Regierungen die Abhängigkeit von russischer Energie. Haben wir die Gefahr aus dem Kreml unterschätzt? Führt der NATO-Beitrittswunsch von Schweden und Finnland zur Ausweitung des Konflikts mit Russland? Fragen an CDU-Politiker Wolfgang Schäuble.Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) fordert das Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn. Sollten alle Corona-Einschränkungen fallen? Zu Gast im Studio die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt sowie der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen.Katerstimmung bei SPD und FDP nach der Wahl in NRW. Ist das Ampel-Bündnis stabil? Vernachlässigt die Bundesregierung die Sorgen der Deutschen? Über diese und weitere Fragen diskutieren der Schauspieler Walter Sittler,der Leiter des ARD-Studios in Brüssel Markus Preiß und die Autorin und "Stern"-Kolumnistin Jagoda Marinic.Die Gäste:Wolfgang Schäuble (CDU, langjähriger Bundesminister)Andreas Gassen (Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung)Christina Berndt (Wissenschaftsjournalistin der Süddeutschen Zeitung)Walter Sittler (Schauspieler und Produzent)Markus Preiß (Leiter des ARD-Studios in Brüssel)Jagoda Marinic(Autorin und Kolumnistin)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)