DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

(HINWEIS: Wegen technischer Probleme entfallen die Kurstabellen)

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Wegen des Verfassungstages findet am Dienstag in Norwegen kein Handel statt.

ROHSTOFFMÄRKTE

Die Aussicht auf eine baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen in China stützt die Ölpreise.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Aussicht auf eine baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen in China dürfte am Dienstag auch an den US-Börsen mit Erleichterung aufgenommen werden. Anleger an der Wall Street müssen sich derweil noch mit einer Reihe von Konjunkturdaten auseinandersetzen. Im Blick stehen vor allem die Einzelhandelsumsätze aus dem April. Hier gilt das Interesse der Frage, inwieweit die hohe Inflation das Konsumverhalten der US-Bürger beeinflusst hat. Veröffentlicht werden ferner April-Daten zur Industrieproduktion und die Lagerbestände aus dem März.

Daneben stehen Auftritte hochrangiger Vertreter der US-Notenbank auf der Agenda, allen voran Fed-Chef Jerome Powell. Er wird auf dem Future for Everything Festival sprechen, das vom Wall Street Journal ausgerichtet wird.

Geschäftszahlen hat unter anderem die Baumarktkette Home Depot vorgelegt. Das Unternehmen hat in seinem ersten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten und die Jahresziele erhöht, was der Aktie vorbörslich zu einem Plus von gut 4 Prozent verhilft. Positiv überrascht hat auch der Entwickler von Videospielen Take-Two Interactive (+7%).

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 DE/Flatexdegiro AG, Online-HV

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,6% zuvor: 78,3% 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte bauen ihre Gewinne bis zum Dienstagmittag deutlich aus. "Heute zeigt sich die erste Rückkehr eines vernünftigen Anlageverhaltens", sagt ein Händler. "Auf gute Nachrichten wird entschieden, aber nicht übertrieben reagiert", sagt er. So steigen Daimler Truck um 7,4 Prozent. Das Unternehmen hat einen unerwartet starken Quartalsbericht vorgelegt und die Prognose für das Geschäftsjahr erhöht. Der Index der Industrietitel in der europäischen Stoxx-Branchenwelt steigt um mehr als 2 Prozent, der Index der Chemieaktien um 1,7 Prozent. Angeführt wird der Aufschwung vom Index der rohstoffnahen Basic Resources, der 2,8 Prozent gewinnt. Im DAX erholen sich Delivery Hero um 3,7 Prozent und BASF um 3,3 Prozent. Das Plus in Delivery Hero wird auch auf eine positive Studie von Bryan Garnier für die Aktien der Essenslieferdienste zurückgeführt, für die Aktie von Just Eat Takeaway geht es um gut 3 Prozent nach oben. Im MDAX stechen ebenfalls die konjunkturabhängigen Aktien heraus: Hier steigen Kion um 6,1 Prozent und Jungheinrich um 4,9 Prozent. Im SDAX ziehen Krones und SGL Carbon um jeweils mehr als 5 Prozent an. Um 5,3 Prozent geht es mit Engie in Paris. Der französische Versorger hat nicht nur ein überraschend starkes erstes Quartal hinter sich gebracht, sondern auch noch die Jahresprognose erhöht. Zudem wurde die Dividendenausschüttung bestätigt. Im erwarteten Rahmen liegen die Geschäftszahlen von Vodafone, wie es im Handel heißt. Der Fokus des Marktes liege aber weniger auf den Geschäftszahlen, sondern auf Aussagen zu strategischen Plänen nach dem Einstieg von Emirates als neuem Großaktionär. Nachdem die Aktie auf den Einstieg am Montag sehr fest reagiert hatte, notiert sie nun kaum verändert. Der negative Nachrichtenfluss rund um den skandalgeschüttelten Immobilienkonzern Adler erlebt einen neuen Höhepunkt. Nun muss die Tochtergesellschaft Consus für das vergangene Geschäftsjahr wegen Abschreibungen einen hohen Verlust ausweisen. Die Aktien der Adler Group notieren nach anfänglichen Verlusten nun gut behauptet, Consus brechen dagegen um 15 Prozent ein.

DEVISEN

Der Euro setzt die moderate Aufwärtsbewegung vom Montag fort und steigt auf über 1,05 Dollar. Obgleich eine EZB-Zinserhöhung im Juli immer wahrscheinlicher werde, scheine die Skepsis am Markt noch hoch, beobachtet Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Klar sei weiter, dass die US-Notenbank handele, während die EZB nur rede. Und bis Juli könne noch viel geschehen, beispielsweise könne ein Ölembargo gegen Russland kommen. Aber auch abseits des Ukraine-Krieges würden die Konjunktursorgen immer größer, so die Analystin weiter mit Verweis auf Chinas strikte Corona-Politik und die restriktivere Geldpolitik in den USA und anderswo. Das Risiko, dass die EZB am Ende ihre Zinserhöhung doch noch verschieben müsse oder dass sie zumindest die Zinsen nicht so stark anheben werde, wie sie aktuell bereit zu sein scheine, sei nicht von der Hand zu weisen. Letztlich komme es wohl bis dahin darauf an, inwieweit die EZB die Märkte von ihrem Vorhaben überzeugen könne. An falkenhaften Kommentaren dürfte es jedenfalls nicht mangeln. Je näher die Juli-Zinssitzung rücke, desto eher könnte der Euro dann davon profitieren.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Angeführt von einem Kursfeuerwerk in Hongkong ist es an den ostasiatischen Aktienmärkten und auch in Sydney am Dienstag nach oben gegangen. Negative Vorgaben der Wall Street wurden abgeschüttelt. Für Zuversicht sorgte nicht nur an den chinesischen Börsen, dass in Schanghai nach den Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab 1. Juni die Beschränkungen nach und nach wieder aufgehoben werden sollen und zu einer Normalisierung des Lebens zurückgefunden werden soll. Deutlich steigende Stahl- und Eisenerzpreise in China verhalfen australischen Rohstoffaktien wie BHP, Rio Tinto und Fortescue zu Gewinnen zwischen 0,6 und 2,3 Prozent. Unter den Einzelwerten ging es in Tokio mit dem Aktienkurs des Getränkeherstellers Asahi Group Holdings um 11,2 Prozent nach unten, nachdem der Nettogewinn im ersten Quartal um 87 Prozent eingebrochen war. Bei Mitsubishi UFJ Financial wurden die Geschäftszahlen mit einem Minus von 1,5 Prozent quittiert. Ebenfalls nach Öffnen der Bücher für das erste Quartal zeigten sich Aozora Bank kaum verändert, während der Aktienkurs der Werbeagentur Dentsu um 6,2 Prozent einknickte. In Sydney gaben James Hardie um 3,5 Prozent nach. Laut den Analysten von Jefferies enttäuschte, dass der Baumaterialanbieter seinen Ausblick für 2023 nur beibehalten und nicht erhöht hat.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen am Dienstag leicht zurück. Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers, macht auf ein seltenes Kursniveau bei den US-Hochzinsanleihen aufmerksam. Dabei verweist er auf den Bank of America/ICE-Index als repräsentative Benchmark, dessen Durchschnittskurs kürzlich auf 90,6 gefallen sei. In den vergangenen zwanzig Jahren habe es nicht viele Phasen gegeben, in denen der Kurs niedriger gewesen sei.

Beim Covid-Schock 2020 lag der Tiefstwert bei 78, bei den Wachstumsängsten 2015 lag er bei 84 und während der globalen Finanzkrise 2008 bis 20009 fand der Tiefstwert bei 55 statt. Jedes Mal waren die zwölf- bis 24-monatigen Kursrenditen anschließend sehr stark. Die Kurse können weiter sinken, aber sie werden nicht niedrig bleiben.

Das Ausfallrisiko steige, aber eine aktive Titelauswahl bedeute, dass dieses Risiko auf Portfolioebene reduziert werden könne. Es gebe viele Beispiele für niedrige Anleihekurse wie auch bei den US-Treasuries, die die Hauptlast der erwarteten Straffung durch die Federal Reserve (Fed) zu tragen haben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

CECONOMY

Der Neuordnung der Gesellschafterstrukturen bei der Einzelhandelsholding Ceconomy und ihrer operativen Tochtergesellschaft Mediamarktsaturn steht nichts mehr im Wege. Nachdem die Klagefrist gegen die Hauptversammlungsbeschlüsse von April ohne Einspruch verstrichen ist, können diese Beschlüsse nun schon bis Anfang Juni umgesetzt werden und damit schneller als zunächst erwartet, wie Ceconomy mitteilte.

FRAPORT

blickt nach zwei Pandemie-Jahren positiv in die Zukunft. "2021 zeigt, dass wir das Tal durchschritten haben und wir uns bei den Verkehren Stück für Stück wieder nach oben arbeiten", wird Fraport-Chef Stefan Schulte laut vorab veröffentlichtem Redetext auf der virtuellen Hauptversammlung am 24. Mai zu den Aktionären sagen. Nach einem herben Verlust im ersten Pandemie-Jahr 2020 erzielte der Konzern im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn. Dazu trug auch das strikte Kostenmanagement bei. Mit seinem Maßnahmenpaket zur Krisenbewältigung habe Fraport den operativen Aufwand deutlich reduzieren können, am Standort Frankfurt in Summe um 30 Prozent im Vergleich zu 2019, sagte Schulte.

VOLVO TRUCKS

eröffnet sein erstes Werk zur Batteriemontage im belgischen Gent. Wie die schwedische Mutter Volvo AB mitteilte, sollen in Gent Batteriezellen und Module von Samsung SDI zu Batterie-Paketen montiert werden, die direkt in elektrischen Schwerlastkraftwagen von Volvo Trucks eingebaut werden können.

CAIXABANK

will mit einem Strategieplan bis 2024 die Aktionärsrendite verbessern. Dies soll einerseits durch höhere Kernerträge sowie durch Kosteneinsparungen nach der Fusion mit Bankia erreicht werden, wie die Caixabank SA mitteilte.

VODAFONE

hat im vergangenen Geschäftsjahr dank eines höheren Umsatzes und einer strikten Kostenkontrolle mehr verdient. Vodafone steigerte im Geschäftsjahr 2021/22, das am 31. März endete, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 15,2 von 14,4 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 15,3 Milliarden gerechnet. Der Umsatz stieg auf 45,6 von 43,8 Milliarden Euro.

UNITED AIRLINES

rechnet für das zweite Quartal mit bis zu 25 Prozent mehr passagierbezogenem Umsatz als im gleichen Zeitraum von 2019. In einer Mitteilung der US-Fluggesellschaft an die US-Börsenaufsicht SEC vom Montagabend heißt es, dank einer stärker steigenden Nachfrage werde der Gesamtumsatz pro verfügbarer Sitzmeile im laufenden Quartal um 23 bis 25 Prozent über dem Niveau von 2019 liegen.

HOME DEPOT

wird nach einem überraschend starken Jahresauftakt zuversichtlicher. Der Konzern hob sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 an. Im abgelaufenen Quartal, das am 1. Mai endete, steigerte Home Depot den Nettogewinn auf 4,23 von 4,15 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 4,09 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 3,69 Dollar gerechnet.

RHEINMETALL / KRAUSS-MAFFEI WEGMANN

Auch Slowenien setzt künftig auf den von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall produzierten Radpanzer Boxer. Die Regierung des EU- und NATO-Mitgliedsstaates bestellte jetzt beim Herstellerkonsortium 45 Fahrzeuge mit einem Auftragsvolumen von 281,5 Millionen Euro, wie Rheinmetall mitteilte. Die Auslieferung ist zwischen 2024 und 2026 geplant. Vier Nato-Mitglieder und Australien setzen bisher den Boxer ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2022 07:19 ET (11:19 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.