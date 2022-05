Die Thales-Gruppe ist ein französisches Konglomerat, das für seine Beteiligungen in den Bereichen Verteidigung und kritische Infrastrukturen bekannt ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf hochmoderne, fortschrittliche "Deep-Tech"-Systeme, Datenanalyse, KI, Kommunikation, Verteidigung, Raumfahrt und arbeitet an Quantentechnologien. Gestern gab das Unternehmen bekannt, dass es einen 10-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Funksystemen an die US-Armee im Wert von 6 Milliarden Dollar unterzeichnet hat. Thales war eines von zwei Unternehmen, die die Ausschreibung gewonnen haben. Die Gesamteinnahmen von Thales für das Jahr 2021 belaufen sich auf fast 17 Milliarden Euro: Das Unternehmen baut sein Cybersicherheitsgeschäft ...

