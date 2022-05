Der Fondsmanager Jordan Cvetanovski von Pella Funds Management hat zwei Einzelhandelsaktien bei CNBC hervorgehoben. Diese beiden können die aktuellen Marktturbulenzen meistern.

Angetan hat es Cvetanovski, Portfoliomanager bei Pella, unter anderem der US-Discounter Dollar General. Grundnahrungsmittel würden weiterhin gekauft, was Dollar General zugutekommen dürfte, sagte Cvetanovski. "Die Leute werden anfangen zu denken: Muss ich in diese teuren Läden gehen? Kann ich woanders ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden, und Dollar General bietet das jetzt", so der globale Fondsmanager im Gespräch mit CNBC.

Der S&P 500 fiel angesichts hoher Inflation und steigender Zinssätze um circa 8,6 Prozent in den vergangenen vier Wochen. Die Aktie von Dollar General verlor lediglich 3,3 Prozent im selben Zeitraum.

Zu Cvetanovski Favoriten gehört auch JD Sports Fashion. Der Sneaker- und Sportbekleidungseinzelhändler habe Raum für Wachstum in Europa und den USA. "In Anbetracht der Bewertung und der Aussichten für die nächsten fünf Jahre sowie der in der Vergangenheit gezeigten Leistungen halten wir das Unternehmen für verlockend", zitiert CNBC den Fondsmanager.

Normalerweise investiere Cvetanovski, der den Pella Global Generations Fund verwaltet, nicht in zyklische Konsumgüter. Doch in diesem Fall mache er eine Ausnahme, weil der Preis richtig sei, begründet er sein Umdenken gegenüber CNBC. Die Aktien von JD Sports büßten seit Jahresbeginn rund 40 Prozent an Wert ein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US78378X1072,2455711,US2566771059,US46618Q1094