Unterföhring (ots) -- Ab 20. Juni auf Sky One sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Wieder mit Queen Latifah in der Hauptrolle- Staffel eins ebenfalls auf Abruf verfügbarEigentlich wollte sich Rächerin McCall (Queen Latifah) zur Ruhe setzen - doch dann soll sie eine entflohene Bankräuber-Gang finden: Staffel zwei der Action-Crime-Serie "The Equalizer (https://www.sky.de/serien/the-equalizer)" ist ab 20. Juni immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen. Parallel dazu sind die jeweiligen Episoden auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Staffel eins ist ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.Über "The Equalizer":McCall (Queen Latifah) steht kurz davor, ihre Arbeit als Equalizer an den Nagel zu hängen. Da braucht Detective Dante (Tory Kittles) ihre Unterstützung in einem neuen Fall: Sie müssen eine spurlos verschwundene Bankräuber-Gang finden. Bei der Suche nach einem vermissten Diplomatensohn gerät McCall außerdem ins Visier eines skrupellosen ausländischen Geheimdienstes. Währenddessen hat es sich Dantes neuer Kollege zur Aufgabe gemacht, die Identität der mysteriösen Rächerin herauszufinden: Fliegt McCalls Tarnung bald auf?Diese Queen ist ein echter Tausendsassa: Latifah kann nicht nur singen ("Chicago"), Gas geben ("New York Taxi") und witzig sein ("22 Jump Street"), sie beherrscht auch das Actionkrimi-Genre. In der Serie "The Equalizer" schlüpft Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah in die Rolle der topfitten Ex-CIA-Agentin Robyn McCall. Von 1985 bis 1989 gab der Brite Edward Woodward den "Equalizer". Als Robert McCall setzte er sich in vier Staffeln für die Schwachen ein. 2014 und 2018 trat Denzel Washington in zwei Kinoabenteuern in Woodwards Fußstapfen. In der Serie gibt es ein Wiedersehen mit Chris Noth, der Mr. Big aus der Erfolgsserie "Sex And the City".Facts:Originaltitel: "The Equalizer", 2. Originaltitel: "The Equalizer", 2. Staffel, 18 Episoden, je ca. 42 Minuten, Action-Crimeserie, USA 2022. Regie: Eric Laneuville, Solvan Naim, Christine Moore, u.a. Executive Producers: Queen Latifah, Debra Martin Chase, Shakim Compere, John Davis, John Fox, Andrew W. Marlowe, Terri Edda Miller. Darsteller: Queen Latifah, Tory Kittles, Liza Lapira, Adam Goldberg, Laya DeLeon Hayes, Lorraine Toussaint, Jennifer Ferrin, Brett Dalton, Tawny Cypress.Ausstrahlungstermine:Ab 20. Juni 2022 immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One. Parallel dazu auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung, wahlweise im Original oder auf Deutsch. Staffel eins ebenfalls auf Abruf verfügbar. 