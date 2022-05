WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Konsum zeigt keine Anzeichen von Schwäche. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April erneut an, wenn auch geringfügig schwächer als erwartet. Die Erlöse erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet. Der Anstieg im Vormonat wurde deutlich nach oben revidiert: Der Zuwachs von ursprünglich 0,5 Prozent wurde auf 1,4 Prozent angehoben.

Ohne die häufig schwankenden Erlöse aus Autoverkäufen stiegen die Umsätze im April um 0,6 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden. Auch in dieser Abgrenzung wurde der Vormonatsanstieg deutlich nach oben revidiert. Die Umsätze der Einzelhändler gelten als Richtschnur für die Stärke des US-Konsums, der für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA besonders wichtig ist./bgf/jsl/jha/