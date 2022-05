Das 3. International Investment Forum (iif) startet am 19. Mai. Vorstände von 15 Aktienunternehmen präsentieren live und stehen Anlegern für Fragen zur Verfügung. Eine kostenfreie Teilnahme ist per Zoom möglich.

Bereits zum dritten Mal findet das International Investment Forum (IIF) statt, über das interessierte Investoren mit ausgewählten börsennotierten Small- und Mid-Caps aus aller Welt zusammenkommen. Bei der letzten Veranstaltung hatten sich über 1.000 Teilnehmer aus allen Kontinenten für das digitale Event angemeldet.



Die Gesellschaften informieren direkt, ohne Umwege und in 40 Minuten via Zoom. Moderiert wird von erfahrenen Analysten. Fragen werden via Chat gestellt und live beantwortet. Besser kann man sich als Anleger kaum auf ein Investment vorbereiten.



HIER können Sie sich kostenlos per Zoom anmelden.



Folgende Small- & Midcaps nehmen teil:

Teilnehmende Unternehmen: ALMONTY INDUSTRIES INC (ISIN: CA0203981034) ALTECH ADVANCED MATERIALS AG (ISIN: DE000A2LQUJ6) ASPERMONT LTD (ISIN: AU000000ASP3) CARDIOL THERAPEUTICS INC (ISIN: CA14161Y2006) DEFENCE THERAPEUTICS INC (ISIN: CA24463V1013) DEFENSE METALS INC (ISIN: CA2446331035) DESERT GOLD VENTURES INC (ISIN: CA25039N4084) DYNACERT INC (ISIN: CA26780A1084) EPTI AB (ISIN: SE0013774668) FIRST HYDROGEN CORP (ISIN: CA32057N1042) HONG LAI HUAT GROUP LTD (ISIN: SG1EE1000009) META MATERIALS INC (ISIN: US59134N1046) NERVGEN PHARMA CORP (ISIN: CA64082X2032) POWER NICKEL INC (ISIN: CA7393011092) SATURN OIL & GAS INC (ISIN: CA80412L8832)



Das vollständige Lineup mit Zeiten für den 19. Mai finden Sie auf der Webseite des International Investment Forums (iif).



