Hannover (ots) -lavera Naturkosmetik gehört zu den wenigen Marken, die bereits seit 10 Jahren als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet werden. Die Europäische Gewährleistungsmarke zählt inzwischen zur Königsklasse nachhaltiger Auszeichnungen. Auf der Festveranstaltung am 16. Mai 2022, für die der Bayrische Ministerpräsident Dr. Markus Söder erstmalig die Schirmherrschaft übernommen hat, wurde lavera Naturkosmetik im Historischen Saal des Nürnberger Rathauses erneut offiziell geehrt.Die Stadt Nürnberg war Montagabend erneut Gastgeber für nachhaltige Unternehmen und Persönlichkeiten. Erstmalig wurden im Nürnberger Rathaus Deutschlands GREEN BRANDS im feierlichen Rahmen für ihre nachhaltige Ausrichtung und ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Natur und des Klimas geehrt. Neben lavera Naturkosmetik und weiteren Marken wurde auch Dr. Gerd Müller (ehemaliger Bundesentwicklungsminister und jetziger Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) ausgezeichnet.lavera ist bereits nach anerkannten nachhaltigen Standards zertifiziert (z.B. NATRUE, COSMOS, VEGAN, PETA), mit denen ihre hochwertigen, natürlichen Inhaltsstoffe sowie weitere Qualitäts- und Produktmerkmale für den Verbraucher leicht erkennbar sind.Die Gewährleistungsmarke GREEN BRAND bewertet die gesamte, für die Markenherstellung notwendige Wertschöpfungskette: Von der Rohstoffgewinnung, über Transport, Produktion, Verpackung, Distribution, Nutzungsphase bis zur Verwertung und Entsorgung durch den Verbraucher - und zwar nach nachhaltigen Qualitätsstandards.Norbert Lux, Gründer GREEN BRAND: "Mit der GREEN BRANDS Auszeichnung haben wir eine Dachmarke geschaffen, die dazu beiträgt, nachhaltig ausgerichtete Unternehmen und Produkte von Greenwashing-Marken zu unterscheiden. Das GREEN BRAND Gütesiegel ist eine eingetragene Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Damit verfügt es über Schutz in der gesamten EU und bestätigt mit dem Zertifizierungsverfahren Marken, die sich in hohem Maße der Erhaltung und dem Gleichgewicht der Natur sowie Nachhaltigkeit verpflichten."Somit erreicht das GREEN BRAND Zertifizierungsverfahren das Qualitätsniveau von ISO Normen und ist gleichzeitig eine Qualitätsbestätigung für die Marke lavera, die mit einem herausragendem Ergebnis das dreistufige Prüfverfahren abgeschlossen hat.Claudia Haase, Gesellschafterin der Laverana GmbH & Co.: " Wir freuen uns über die erneute Auszeichnung als GREEN BRAND GERMANY. Das Europäische Qualitäts-Siegel ist für uns der Wegweiser, der große Sicherheit im Label-Dschungel gibt und unsere nachhaltige Ausrichtung von Marke und Unternehmen bewertet. Denn der Zertifizierungsprozess von GREEN BRAND erfasst zu 20% markenrelevante Aspekte, 80% betreffen uns als Naturkosmetikhersteller. Damit ist das GREEN BRAND Siegel eine wichtige Entscheidungshilfe, durch die Verbraucher erkennen: hier ist eine Marke, durch und durch grün, nachhaltig hergestellt, die mit vielen sozialen und ökologischen Projekten Verantwortung für den Erhalt der Natur übernimmt."lavera NaturkosmetikSeit der Gründung des Unternehmens Laverana und der Marke lavera im Jahr 1987 war es das Ziel von Gründer und Inhaber Thomas Haase, Naturkosmetik für jeden zugänglich zu machen. Mittlerweile ist lavera eine der erfolgreichsten Naturkosmetikmarken Deutschlands mit dem Ziel, die Wirkgeheimnisse der Natur immer wieder neu zu entschlüsseln und diese in innovativen und natürlichen Produkten abzubilden. Nachhaltigkeit ist bei lavera schon immer eine Herzensangelegenheit und so engagiert sich die Marke für verschiedene nationale und internationale Klimaschutzprojekte. Zudem setzt der Naturkosmetikhersteller bei Verpackungen den höchstmöglichen Anteil an recyceltem Material ein. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand in der Region Hannover. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich. lavera ist GREEN BRAND Germany, Austria, Switzerland und Czech Republic.Zertifizierte Naturkosmetik: lavera. Natur, die du fühlst.www.lavera.deGREEN BRAND OrganisationGREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbstständige Markenbewertungs-Organisation und verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Instituten und Gesellschaften im Umweltschutz-, Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbereich das GREEN BRAND Gütesiegel.Das GREEN BRAND Gütesiegel ist eine eingetragene und geschützte EU Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Seit 2011 wurden über 600 Validierungen und bereits rund 250 Marken ausgezeichnet.www.green-brands.org