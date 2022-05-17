Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 17.05.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 666 internationalen Medien
Breaking News: Cybeats zieht ersten dicken Fisch an Land!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DHF6 ISIN: JE00BNNMKT29 Ticker-Symbol: 87V0 
Frankfurt
17.05.22
15:08 Uhr
0,144 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SERINUS ENERGY PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SERINUS ENERGY PLC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SERINUS ENERGY
SERINUS ENERGY PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SERINUS ENERGY PLC0,1440,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.