Redwire Corporation (NYSE: RDW), ein führender Anbieter im Bereich der Raumfahrtinfrastruktur für die nächste Generation der Raumfahrtindustrie, kündigte heute an, dass das Unternehmen am 19. Mai eine Eröffnungsfeier in seiner Anlage in Luxemburg-Stadt, Luxemburg, abhalten wird. Im Rahmen der Veranstaltung werden die Labore besichtigt, Technologien vorgestellt und Redner wie Franz Fayot, der luxemburgische Wirtschaftsminister, Thomas Barrett, der US-Botschafter in Luxemburg und Peter Cannito, der Vorstandsvorsitzende und CEO von Redwire, das Wort ergreifen.

Im luxemburgischen Werk von Redwire werden Roboterarme für Orbital-, Freiflug- und Mondmissionen konstruiert und entwickelt, um Maßnahmen wie die Verlängerung der Lebensdauer von Satelliten, die Montage und Fertigung im Weltraum, die Trümmerbeseitigung, das Nutzlastmanagement und den Betrieb auf der Mondoberfläche zu unterstützen und zu ermöglichen.

Die teilnehmenden Medienvertreter sind eingeladen, sich um 18:00 Uhr in der Luxemburger Niederlassung von Redwire in der 10 Rue Henri M. Schnadt, 1811 Luxemburg einzufinden. Die Eröffnungsfeier findet um 18:30 Uhr statt, im Anschluss daran werden die Redner ihre Vorträge halten und die Labore besichtigt.

Medien können sich bei Austin Jordan unter austin.jordan@redwirespace.com für diese Veranstaltung anmelden.

Die Redwire Corporation (NYSE: RDW) ist ein führender Anbieter im Bereich der Raumfahrtinfrastruktur für die nächste Generation der Raumfahrtindustrie und verfügt über wertvolles geistiges Eigentum für die Erzeugung von Solarenergie und den 3D-Druck sowie die Fertigung im Weltraum. Mit jahrzehntelanger Flugtradition in Verbindung mit der agilen und innovativen Kultur einer gewerblichen Raumfahrtplattform ist Redwire in einer einzigartigen Position, um seine Kunden bei der Lösung der komplexen Herausforderungen zukünftiger Raumfahrtmissionen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.redwirespace.com.

