DJ MÄRKTE EUROPA/Durchgreifende Erholung - Daimler Truck stützt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte bauen ihre Gewinne bis zum Dienstagnachmittag weiter aus. Der DAX steigt um 1,3 Prozent auf 14.142 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,2 Prozent auf 3.730 Punkte an. Damit gewinnt der Aufschwung noch einmal an Breite. "Heute zeigt sich die erste Rückkehr eines vernünftigen Anlageverhaltens", sagt ein Händler. "Auf gute Nachrichten wird entschieden, aber nicht übertrieben reagiert", sagt er. So steigen Daimler Truck um 5,9 Prozent. Das Unternehmen hat einen unerwartet starken Quartalsbericht vorgelegt und die Prognose für das Geschäftsjahr erhöht.

Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis will das Unternehmen besser abschneiden als bisher in Aussicht gestellt. Vor allem die Entwicklung des operativen Ergebnisses wird an der Börse positiv beurteilt, erwartete der Konsens der Analysten hier doch einen Rückgang. "Damit stützt Daimler Truck die Stimmung für die konjunkturabhängigen Unternehmen, nachdem diese zuletzt unter den Sorgen um eine schwache Wirtschaft gelitten haben", sagt der Marktteilnehmer.

Positiv gesehen wird auch die Stabilisierung des Euro. Er legt um knapp 1 Prozent auf 1,0530 Dollar zu. "Das Ende der Euro-Schwäche macht Aktien aus dem Euroraum wieder attraktiver für ausländische Anleger", so ein Händler. Die US-Einzelhandelsumsätze sind im April um 0,9 Prozent gewachsen und damit zwar solide, aber nicht ganz so stark wie erwartet.

Der Index der Industrietitel in der europäischen Stoxx-Branchenwelt steigt um mehr als 2 Prozent, der Index der Chemieaktien um 1,7 Prozent. Technologietitel gewinnen 2,8 Prozent, Banken 2,2 Prozent. Angeführt wird der Aufschwung vom Index der rohstoffnahen Basic Resources, der 3,1 Prozent gewinnt.

Im DAX erholen sich Delivery Hero um 5,6 Prozent und Deutsche Bank um 4 Prozent. Das Plus in Delivery Hero wird auch auf eine positive Studie von Bryan Garnier für die Aktien der Essenslieferdienste zurückgeführt, für die Aktie von Just Eat Takeaway geht es um gut 6 Prozent nach oben.

Im MDAX stechen ebenfalls die konjunkturabhängigen Aktien heraus: Hier steigen Kion um 6,4 Prozent und Jungheinrich um 5,3 Prozent. Im SDAX ziehen SGL Carbon um mehr als 6 Prozent an.

Engie erfreut mit Ausblick und Dividende

Kräftig nach oben um 5,2 Prozent geht es mit Engie in Paris. Der französische Versorger hat nicht nur ein überraschend starkes erstes Quartal hinter sich gebracht, sondern auch noch die Jahresprognose erhöht. Zudem wurde die Dividendenausschüttung bestätigt mit mindestens 0,65 Euro je Aktie. Dies mache die Aktie zu einem attraktiven Dividendenwert mit aktuell über 7 Prozent Rendite, heißt es im Handel.

Im erwarteten Rahmen liegen die Geschäftszahlen von Vodafone, wie es im Handel heißt. Der Umsatz im Geschäftsjahr lag mit 45,58 Milliarden Euro leicht über der Erwartung von 45,44 Milliarden Euro und deutlich über dem Vorjahr mit 43,8 Milliarden Euro. Auch der freie Cashflow lag etwas höher als vorhergesagt, der Dividendenvorschlag einen Tick darunter. Der Fokus des Marktes liege aber weniger auf den Geschäftszahlen, sondern auf Aussagen zu strategischen Plänen nach dem Einstieg von Emirates als neuem Großaktionär. Nachdem die Aktie auf den Einstieg am Montag sehr fest reagiert hatte, notiert sie nun kaum verändert.

Adler Group mit weiteren Hiobsbotschaften

Adler Group brechen um 11,6 Prozent ein, Consus um 19 Prozent. Der negative Nachrichtenfluss rund um den skandalgeschüttelten Immobilienkonzern Adler erlebt einen neuen Höhepunkt. Nun muss die Tochtergesellschaft Consus für das vergangene Geschäftsjahr wegen Abschreibungen einen hohen Verlust ausweisen. Wie die Consus Real Estate mitteilte, ist für 2021 wahrscheinlich ein Verlust angefallen, der das bilanzielle Eigenkapital nach HGB zu mehr als der Hälfte aufzehrt. Die Muttergesellschaft, die zuletzt gut 1 Milliarde Euro auf Consus abschreiben musste, will Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals unternehmen. Wie die Adler Group zudem mitteilte, steht ihr die KPMG nicht mehr als Wirtschaftsprüfer zur Verfügung.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.730,07 +1,2% 44,73 -13,2% Stoxx-50 3.634,23 +0,9% 30,94 -4,8% DAX 14.142,13 +1,3% 177,75 -11,0% MDAX 29.320,79 +1,3% 388,89 -16,5% TecDAX 3.105,98 +1,0% 31,97 -20,8% SDAX 13.361,55 +1,3% 175,11 -18,6% FTSE 7.511,05 +0,6% 46,25 +1,1% CAC 6.410,05 +1,0% 62,28 -10,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,05 +0,12 +1,23 US-Zehnjahresrendite 2,96 +0,08 +1,45 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Uhr Mo, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0538 +1,0% 1,0456 1,0406 -7,3% EUR/JPY 136,53 +1,4% 135,16 134,33 +4,3% EUR/CHF 1,0467 +0,1% 1,0463 1,0442 +0,9% EUR/GBP 0,8445 -0,3% 0,8459 0,8498 +0,5% USD/JPY 129,60 +0,4% 129,27 129,10 +12,6% GBP/USD 1,2478 +1,3% 1,2362 1,2247 -7,8% USD/CNH (Offshore) 6,7417 -0,8% 6,7716 6,8050 +6,1% Bitcoin BTC/USD 30.484,00 +1,1% 30.372,50 29.514,97 -34,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 115,27 114,20 +0,9% 1,07 +57,1% Brent/ICE 114,66 114,24 +0,4% 0,42 +50,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,18 1.824,05 +0,0% +0,13 -0,3% Silber (Spot) 21,71 21,62 +0,4% +0,09 -6,9% Platin (Spot) 959,55 949,78 +1,0% +9,77 -1,1% Kupfer-Future 4,26 4,19 +1,6% +0,07 -4,4% ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2022 10:01 ET (14:01 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.