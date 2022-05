Frankfurter Rundschau (ots) -Als Karl-Theodor zu Guttenberg im Spätsommer 2010 als Verteidigungsminister mit verspiegelter Pilotenbrille und schusssicherer Weste aus einer Transall-Maschine der Bundeswehr in Kundus stieg, überschlug sich die deutsche Öffentlichkeit vor Freude. Wenige fragten, ob die fachliche Leistung des CSU-Ministers denn auch so glanzvoll sei wie seine Auftritte bei der Truppe.Das ist bei Christine Lambrecht ganz anders. Die SPD-Verteidigungsministerin ist unter Dauerbeschuss geraten wegen der Höhe ihrer Absätze, ihrer Begleitung bei Helikopter-Flügen und weil sie angeblich die Dienstgrade der Bundeswehr nicht auswendig aufsagen kann. Ist diese Ministerin fehl am Platz? Oder werden Frauen in Spitzenämtern noch immer nach anderen Kriterien beurteilt als ihre männlichen Kollegen?Christine Lambrecht sollte jetzt kraftvoll ihr Amt in den Vordergrund stellen und der Kampagne, die gegen sie gefahren wird, Fachliches entgegenhalten, so sie ihr Amt wirklich behalten will.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5224933