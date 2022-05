Erfreuliche Konjunkturdaten und positive Signale aus Asien haben die US-Börsen am Dienstag wieder in die Erfolgsspur gebracht.New York - Erfreuliche Konjunkturdaten und positive Signale aus Asien haben die US-Börsen am Dienstag wieder in die Erfolgsspur gebracht. Zum Wochenbeginn hatten sie sich angesichts hartnäckiger Wachstumssorgen noch schwer getan. Nun aber gewann der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel 0,97 Prozent auf 32'535 Punkte. Der S&P 500 als marktbreiter Index legte um 1,30 Prozent auf 4060...

Den vollständigen Artikel lesen ...