Draftkings legt heute einen Traumstart hin. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund sechs Prozent an. Damit stellt sich der Preis nun auf 13,20 USD. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund dreißig Prozent zum Monatshoch. Bei 17,20 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

