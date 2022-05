Die US-Börsen haben in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren und der S&P 500 schrammte nur um Haaresbreite am Bärenmarkt vorbei. Im Zuge des Abverkaufs haben Anleger auch Aktien von Unternehmen aus den Depots geräumt, bei denen es operativ stark läuft. Analysten von Barclays haben den Markt analysiert und nennen drei Titel, bei denen die Stimmung weit schlechter ist als die wirtschaftliche Lage. Wie lässt sich "schlechte Stimmung" berechnen? Die Analysten von Barclays untersuchten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...