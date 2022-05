DJ Allianz beendet US-Untersuchungen wegen US-Fondsdebakel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz zieht mit einem Schuldeingeständnis sowie weiteren Straf- und Entschädigungszahlungen einen Schlussstrich unter die Ermittlungen der US-Behörden wegen der milliardenschweren Verluste der US-Fonds von Allianz Global Investors (AGI). Wie der DAX-Konzern mitteilte, sind sämtliche Zahlungen bereits in den Rückstellungen für 2021 und für das erste Quartal 2022 in Höhe von 5,6 Milliarden Euro berücksichtigt.

Die Fonds der US-Gesellschaft von Allianz Global Investors (Structured Alpha) hatten 2020 massive Verluste eingefahren, woraufhin mehrere Anleger klagten. Zudem schalteten sich die US-Börsenaufsicht SEC und das US-Justizministerium (DOJ) ein. Mit mehreren Anlegern hatte sich die Allianz schon verglichen und dafür bereits vor einigen Monaten 3,7 Milliarden Euro zurückgestellt. Vergangene Woche folgte eine zweite Rückstellung über 1,9 Milliarden Euro, die das Nettoergebnis des ersten Quartals belastete.

Die Einigung mit dem DOJ beinhaltet ein Schuldeingeständnis eines Wertpapierbetrugs. In der Einigung mit der SEC werde festgestellt, dass AGI US gegen einschlägige amerikanische Wertpapiergesetze verstoßen hat, so der Konzern. Die Ermittlungen der US-Behörden im Zusammenhang mit Structured Alpha kommen damit für die Allianz zu einem Abschluss.

May 17, 2022

