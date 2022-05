Ein Krypto-Projekt implodiert und reißt die Kurse von Bitcoin und Co. mit in den Keller. Branchen-Experte Philipp Sandner nennt es "eine der schlimmsten Krisen". Wie es soweit kommen konnte und was als nächstes passiert.Nach dem Kollaps des Luna Stablecoin war die weltgrößte Kryptowährung Bitcoin in den vergangenen Tagen um bis zu 25 Prozent gefallen. Ähnlich schlimm erwischte es die zweitwichtigste ...

