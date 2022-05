Nach dem eher mauen Wochenauftakt haben am Dienstag die europäischen Aktienmärkte wieder einen Gang höher geschaltet.Paris / London - Nach dem eher mauen Wochenauftakt haben am Dienstag die europäischen Aktienmärkte wieder einen Gang höher geschaltet. Positive Signale kamen aus Asien, wo Anleger auf Lockerungen der strengen, die Weltwirtschaft belastenden Corona-Einschränkungen in China hofften. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 gewann 1,52 Prozent auf 3741,51 Punkte. Der Pariser Leitindex Cac 40 stieg um...

