Die Mehrheit der Unternehmen ist der Meinung, dass die Herausforderungen der DIY-Edge-Messaging-Infrastruktur die Bereitstellung zukünftiger digitaler Projekte verlangsamen werden

LONDON, die Edge-Messaging-Plattform für Live- und kollaborative Online-Erlebnisse, hat heute berichtet, dass zwei Drittel-Infrastruktur ist für die Datenbereitstellung auf der letzten Meile von entscheidender Bedeutung, um die von den Verbrauchern erwarteten Erfahrungen wie Live-Chat, Auftragsverfolgung und Zusammenarbeit in Dokumenten zu ermöglichen.



Basierend auf einer Umfrage unter 500 führenden Entwicklern in den USA und Großbritannien hebt der "State of Edge Messaging"-Bericht die Herausforderungen hervor, vor denen Unternehmen stehen, wenn sie versuchen, die Infrastruktur aufzubauen und zu warten, die erforderlich ist, um Live- und kollaborative Online-Erlebnisse jetzt und in Zukunft zu ermöglichen.

Der State of Edge Messaging-Bericht von Ably zeigt Folgendes auf:

90 % der Unternehmen sind der Meinung, dass die Herausforderungen einer intern aufgebauten Edge-Messaging-Infrastruktur die Bereitstellung zukünftiger digitaler Projekte verlangsamen werden

Als größte Bedenken wurden die Sicherstellung der Dienstkontinuität (46 %) und die Bereitstellung der gleichen Dienstqualität für eine größere Anzahl von Benutzern (43 %) genannt

"Die Bereitstellung gemeinsamer Live- und Kollaborationserlebnisse trennt die Gewinner im Geschäft vom Rest, aber die technische Komplexität, die erforderlich ist, um unterschiedliche Systeme manuell zusammenzufügen, bleibt eine erhebliche Hürde", so Matthew O'Riordan, Mitbegründer und CEO von Ably. "Unternehmen müssen Wege finden, um die Bereitstellung von Echtzeitverbindungen mit ihren bestehenden Stacks zu vereinfachen und zu beschleunigen, um mit der Kundennachfrage Schritt zu halten. Andernfalls bremsen sie die digitale Transformation genau zu dem Zeitpunkt aus, an dem sie beschleunigt werden muss."

Belastende Nutzung von interner Zeit und internen Ressourcen

Die meisten (89 %) der befragten Unternehmen glauben, dass eine skalierbare und zuverlässige Echtzeit-Edge-Messaging-Infrastruktur ihnen in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wird. Die Marktforschung zeigt jedoch, dass viele Unternehmen den Aufbau einer solchen Infrastruktur als ein viel größeres Unterfangen empfunden haben, als sie ursprünglich geplant hatten.

Mehr als die Hälfte (53 %) der Unternehmen geben an, dass die Entwicklungszeit, die für die Fertigstellung ihres ersten Edge-Messaging-Infrastrukturprojekts erforderlich war, länger als erwartet war. Im Durchschnitt dauerte es 3,5 Monate länger als geplant.

Mehr als die Hälfte (52 %) der Unternehmen geben an, dass mehr Entwicklungsressourcen als erwartet benötigt wurden, um ihr erstes Edge-Messaging-Infrastrukturprojekt abzuschließen. Im Durchschnitt benötigten sie zwei zusätzliche Entwickler, wobei es durchschnittlich 10,2 "Personenmonate" dauerte, um ihre Edge-Messaging-Infrastruktur intern aufzubauen.

Fast alle (91 %) Unternehmen geben an, dass sie bei der Entwicklung einer Edge-Messaging-Infrastruktur mit Herausforderungen konfrontiert waren. Als größte Herausforderungen wurden die Projektkosten (46 %), die Überschreitung der Entwicklungszeit/verspätete Projektlieferung (41 %) und die Gesamtlösung genannt, die zu komplex ist, um sie zu verwenden oder zu aktualisieren (38 %).



Die Kosten für die Aufrechterhaltung von Erwartungen an Echtzeitlösungen

Als Unternehmen gefragt wurden, was für sie in Bezug auf ihre Edge-Messaging-Infrastruktur am wichtigsten ist, waren Zuverlässigkeit (50 %), hohe Verfügbarkeit des Dienstes (50 %) und Datenintegrität (44 %) die am häufigsten genannten Antworten.

Für die meisten Unternehmen werden die Kosten für den Betrieb und die Wartung einer selbst entwickelten Edge-Messaging-Infrastruktur nur steigen und zu einer wachsenden technischen Belastung führen. Infolgedessen sehen viele die Vorteile des Wechsels zu einer Echtzeit-Plattform-as-a-Service (oder einem Managed Service Provider).

Eine Mehrheit (60 %) sagt, dass ein Wechsel die bestehende Echtzeit-Benutzererfahrung mit einer stabileren und zuverlässigeren Infrastruktur verbessern würde.

Mehr als die Hälfte (56 %) sagen, dass es das Risiko verringern würde, neue Benutzererlebnisse bereitzustellen, die neue Edge-Messaging-Funktionen erfordern.

Mehr als die Hälfte (55 %) sagen, dass es ihnen ermöglichen würde, Entwicklungsbandbreite weg von der Infrastruktur und in die Kernproduktarbeit umzuverteilen, um schneller voranzukommen.



Unternehmen haben ein Jahrzehnt damit verbracht, die Erfassung und Speicherung von Daten zu perfektionieren. Die neue Herausforderung besteht darin, ereignisgesteuerte Echtzeitarchitekturen mit der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die digitale Verbraucher verlangen, bis an die "Edge" zu erweitern. Ably ist ein führender Anbieter von Edge-Messaging. Wir machen es Unternehmen leicht, Millionen von Menschen und den von ihnen verwendeten Geräten zuverlässig Ereignisinformationen und -erlebnisse in Echtzeit bereitzustellen. Unsere Suite von APIs und ein globaler Edge-Netzwerkdienst machen es einfach, Live- und kollaborative Anwendungen zu erstellen und dann ein einwandfreies Verbrauchererlebnis mit diesen Erlebnissen weltweit in großem Umfang zu garantieren. Probieren Sie unsere APIs selbst aus: ably.com/signup

Methodik

Im Rahmen des "State of Edge Messaging"-Berichts wurden in Zusammenarbeit mit Coleman Parkes Research 500 IT-Entscheidungsträger und -Entwickler mit Kenntnissen über die Echtzeitinfrastruktur ihrer Unternehmen befragt. Die Online-Umfrage wurde zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 in den Vereinigten Staaten (350 Antworten) und im Vereinigten Königreich (150 Antworten) durchgeführt. Nur geeignete Kandidaten nahmen an der Umfrage teil und wurden in einem strengen, mehrstufigen Screening-Prozess verifiziert. Alle Befragten arbeiten in Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern.

Über Ably

Ably ist die Edge-Messaging-Plattform für Live- und kollaborative Erlebnisse. Es muss keine Infrastruktur bereitgestellt oder verwaltet werden, sondern es gibt nur eine sich entwickelnde Suite von SDKs und APIs, die Ihnen die Freiheit und Flexibilität geben, gemeinsame Live-Erlebnisse mit wenigen Codezeilen zu ermöglichen. Marken wie HubSpot, Toyota und Webflow vertrauen auf Ably, um gemeinsam genutzte Live-Erlebnisse wie geschäftskritische Chats, Auftragsverfolgung oder die Zusammenarbeit in Dokumenten für Millionen gleichzeitig verbundener Geräte auf der ganzen Welt zu ermöglichen.

So wie Content-Delivery-Netzwerke große Teile des Internets vereinfachen und untermauern, ist Ably die unsichtbare Plattform und Infrastrukturebene, die die Sofortwirtschaft auf globaler Ebene antreibt. Unsere 500 Kunden vertrauen darauf, dass Ably jeden Monat mehr als 300 Millionen Geräte in 80 Ländern erreicht. In nur zwei Jahren werden wir eine Milliarde pro Woche erreichen.

