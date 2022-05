Auszeichnungen zeichnen Mitgliedsunternehmen für ihre Bemühungen um eine nachhaltige Produktion aus

Die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), eine globale Handelsorganisation, die zur Förderung der Umweltvorteile der additiven Fertigung (Additive Manufacturing, AM) gegründet wurde, teilte heute mit, dass 20 Mitgliedsunternehmen im Rahmen der Sustainability Awards 2022 ausgezeichnet wurden, die während des ersten jährlichen AMGTA-Gipfels vergeben wurden. Der Gipfel fand am 16.Mai im Shinola Hotel in Detroit statt, und es waren über 70 Konferenzteilnehmer anwesend.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220514005017/de/

(Photo: Business Wire)

Die Mitgliedsunternehmen wurden in einer von drei Kategorien ausgezeichnet, und verschiedene Mitglieder erhielten je nach ihren Unternehmensaktivitäten mehr als eine Auszeichnung. Zu diesen Kategorien gehörten:

Auszeichnung für Umweltmanagementsysteme (Environmental Management Systems Award) anerkannte Mitglieder, die eine gültige ISO 14001-UMS-Zertifizierung vorweisen können

Auszeichnung für Nachhaltigkeitsberichte (Sustainability Reporting Award) anerkannte Mitglieder, die ihre Nachhaltigkeits-/ESG-/CSR-Berichte für das Jahr 2021 bekannt gegeben haben

Forschungspreis für ökologische Nachhaltigkeit (Environmental Sustainability Research Award) anerkannte Mitglieder, die Forschungsarbeiten publiziert haben, die sie direkt in Auftrag gegeben haben und die den Schwerpunkt auf ökologische Nachhaltigkeit in der Additivherstellung legen

Zwanzig Mitgliedsunternehmen erhielten 27 Auszeichnungen. Unter den Preisträgern für 2022 waren 3D Systems, 6K, AMEXCI, AMT, Arkema, Divergent Technologies, EOS, Höganäs, HP, Kurtz Ersa, Materialise, Rusal America, Siemens Digital Industries Software, Sintavia, Stratasys, Stryker, Target, Tekna Advanced Materials, Trane Technologies und TRUMPF. Die Nachhaltigkeitspreise wurden in Verbindung mit dem ersten jährlichen Gipfel ins Leben gerufen und werden weiterhin jedes Jahr die Leistungen der Mitgliedsunternehmen honorieren.

Über die AMGTA

Die AMGTA wurde im November 2019 ins Leben gerufen, um die ökologischen Vorteile der additiven Fertigung (3D-Druck oder Additive Manufacturing bzw. kurz AM) gegenüber herkömmlichen Fertigungsmethoden zu propagieren. Die AMGTA ist eine nicht gewerbliche, unabhängige Organisation, die jedem Hersteller oder Interessenvertreter in der additiven Fertigung offensteht, der bestimmte Kriterien im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit von Produktion oder Prozessen erfüllt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Lindsay Lewis unter +1 954 308 0888, oder besuchen Sie www.amgta.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220514005017/de/

Contacts:

Lindsay Lewis, +1 954.308.0888