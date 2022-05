Wissenschaftler von der Universität von Florida (UF) haben es erstmals in der Geschichte der Menschheit und als ein Meilenstein in der Mond- und Weltraumforschung geschafft, Pflanzen in Boden von dem Mond anzubauen. Das wurde in einem neuen Papier berichtet, dass in dem Journal "Communications Biology" veröffentlicht wurde. Bildquelle: Shutterstock.com Die Forscher...

Den vollständigen Artikel lesen ...