News von Trading-Treff.de Nun hat unser Dax aber einen ordentlichen Brocken an der Leine hängen. Der Abwärtstrend im Tageschart ist nun schon von höherer Bedeutung als alles was in den letzten Tagen hier angerissen wurde. Handelsmarken für DAX-Trader DAX-Analyse Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 15670, 15465, 15360, 15110, 14960, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...