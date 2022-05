DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GASNOTLAGE - Haushalte dürfen auch im Fall eines russischen Gaslieferstopps darauf vertrauen, weiter mit Gas versorgt werden. Bei Großverbrauchern aus der Industrie würden bei einer Gasnotlage sechs Kriterien über eine Abschaltung entscheiden. Diesen Plan hat der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, nun erstmals im Gespräch mit der FAZ öffentlich gemacht. "Wir müssen uns klarwerden, dass die Gasmangellage eine echte Krise ist. Das Leben ist dann nicht mehr fröhlich und locker, und deshalb bin ich sicher, dass solche Eingriffe auf Verständnis stoßen würden", sagte er. (FAZ)

GASSPEICHER - Die Gasspeicher in Deutschland füllen sich nach Angaben von Netzagentur-Präsident Klaus Müller trotz der Schwierigkeiten in der Ukraine und eines russischen Dekrets über Sanktionen gegen Gazprom-Germania fast mit Rekordgeschwindigkeit. "Weil es warm ist, weil die Preise hoch sind, weil gewerbliche und private Verbraucher weniger Gas nutzen, füllen sich die Speicher mit etwa 0,4 Prozentpunkten am Tag", sagte Müller. Die im neuen Gasspeichergesetz bis August geplanten 65 Prozent Speicherstand seien nach heutigem Stand zu erreichen. (FAZ)

ENERGIEABHÄNGIGKEIT - Nach dem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Ostdeutschland hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sich zuversichtlich gezeigt, dass die Loslösung von russischen Energieimporten keine Nachteile für Ostdeutschland bringen wird. "Der Bundeswirtschaftsminister hat betont, dass er Ostdeutschland als gleichwertig und gleichberechtigt hinsichtlich der Energieversorgung betrachtet und es somit keine Nachteile für den Osten geben darf", sagte Haseloff. (Rheinische Post)

EEG-NOVELLE - Die FDP-Fraktion im Bundestag will der geplanten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der aktuellen Form nicht zustimmen. Zentrale Fragen müssten "im Sinne des gemeinsamen Koalitionsvertrags geklärt werden", sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler. (Funke-Mediengruppe)

WIEDERAUBAU UKRAINE - Die EU-Kommission beziffert die bisherigen Kriegsschäden in der Ukraine auf "Hunderte Milliarden Euro" und hält es für nötig, dass die Union "einen Hauptteil" der Kosten für den Wiederaufbau trägt. Weil der Finanzbedarf alles übersteige, was man im gegenwärtigen Finanzrahmen zur Verfügung habe, "müssen neue Finanzierungsquellen identifiziert werden", heißt es in einer Mitteilung an die anderen Institutionen, die die EU-Kommission an diesem Mittwoch beschließen will. Das Papier, das der FAZ vorab vorlag, listet mehrere Optionen auf, darunter auch die Aufnahme neuer Schulden. (FAZ)

RÜSTUNGSKOOPERATION - Die EU-Kommission will zusätzliche Anreize für gemeinsame Rüstungsinvestitionen schaffen und schlägt dafür einen "Solidaritätsmechanismus" vor. Staaten, die der Ukraine "am meisten dabei helfen, die russische Aggression einzudämmen", soll es damit ermöglicht werden, "ihre eigenen Vorräte wieder aufzufüllen". "Dies könnte die Form einer einmaligen solidarischen Erstattung annehmen, vorausgesetzt, dass eine Mindestzahl von Mitgliedstaaten bei der Beschaffung zusammenarbeitet" und in europäische Güter investiert. So steht es in einer Analyse zu Lücken bei Verteidigungsinvestitionen, die der Europäische Rat im März bei der Kommission bestellt hatte. Das Papier, das der FAZ vorlag, soll an diesem Mittwoch beschlossen werden und dann als Grundlage für Beratungen der Regierungschefs Ende des Monats dienen. (FAZ)

GLOBALE ERNÄHRUNG - Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat einen globalen Anti-Hunger-Pakt angekündigt, der auf dem G7-Entwicklungsministertreffen am Mittwoch und Donnerstag in Berlin gestartet werden soll. "Es gibt Hungersnöte, weil Putin den Hunger gezielt als Waffe einsetzt. Dem müssen wir ein neues Bündnis für globale Ernährungssicherheit entgegensetzen, das wir bei diesem Treffen beschließen wollen", sagte Schulze. (Neuen Osnabrücker Zeitung)

