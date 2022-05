Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen starken Handelstag hinter sich. Der DAX legte bereits einen guten Start hin und baute im Anschluss sein Gewinne schnell aus. Am Ende ging er mit 14.185 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von fast 1,6 Prozent bzw. 221 Zählern. Marktidee: Aixtron Bei Aixtron laufen die Geschäfte aktuell sehr gut. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Das spiegelt sich auch im Kursverlauf wider. Die Aktie von Aixtron hat eine mehrmonatige Korrekturphase überwunden. Seit Februar sind die Bullen am Ruder. Aus technischer Sicht richtet sich die Aufmerksamkeit jetzt auf einen wichtigen Widerstand auf der Oberseite. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf