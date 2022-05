Bei BP läuft es weiterhin rund. Der britische Energieriese scheffelt Tag für Tag üppige Gewinne. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass der Kurs zuletzt wieder Fahrt aufgenommen hat und nun nur noch kurz vor einem neuen Mehrjahreshoch steht. Dabei gibt es auch Rückenwind in Form moderat steigender Ölpreise. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,70 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas ...

