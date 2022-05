Berlin (ots) -Das Schwangerschaftsportal Babelli.de hat etwa 13% aller Geburtsmeldungen aus dem 1. Quartal 2022 ausgewertet und daraus eine repräsentative Vornamensstatistik für das laufende Jahr erstellt.Die 10 beliebtesten Mädchennamen mit Veränderung zum Vorjahr:1. Mia (+1)2. Emilia (-1)3. Sofia / Sophia (+2)4. Emma5. Mila (+1)6. Hannah / Hanna (-3)7. Clara / Klara (+3)8. Lina (-1)9. Emily / Emilie (+4)10. Marie (+2)Die 10 beliebtesten Jungennamen mit Veränderung zum Vorjahr:1. Noah (+1)2. Ben (+4)3. Finn / Fynn4. Elias (+10)5. Leon (-4)6. Henry / Henri (+4)7. Liam (+4)8. Theo9. Luca / Luka (-4)10. Leo (+3)Eine vollständige Liste der Top 100 Vornamen aus 2022 gibt es hier: https://www.babelli.de/beliebteste-vornamen-2022/Die spannendsten Aufsteiger bei den Mädchennamen sind Mathilda / Matilda (+6 auf Platz 15), Mira (+12 auf Platz 23), Thea (+20 auf Platz 35) und Valentina (+21 auf Platz 47). All diese Namen erreichen aktuell auch den höchsten Stand ihrer Beliebtheit in den letzten 15 Jahren.Bei den Jungennamen sind vor allem Elias (+10 auf Platz 4), David (+11 auf Platz 18), Emilio (+32 auf Platz 33) und Malik (+20 auf Platz 42) spannende Aufsteiger."Für mich zählen dies Jahr Thea und Valentina bei den Mädchen bzw. Emilio und Malik bei den Jungen zu den großen Trendnamen. Alle Namen erreichen aktuell eine große Beliebtheit und sind auch historisch gesehen an ihrem höchsten Punkt.", so Patrick Konrad, Leiter der Namensstudie.Über die Studie: Ausgewertet wurden 25.231 Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern im Zeitraum Anfang Januar bis Ende März 2022. Aufgrund der hohen Fallzahl und Stichproben aus allen Postleitzahlbereichen in Deutschland ist diese Statistik als repräsentativ zu bewerten. An der Auswertung beteiligt waren 5 Mitarbeiter des Onlineportals Babelli.de. Die Auswertungen zur Beliebtheit von Vornamen erfolgt immer zweimal jährlich.Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-28630464Email: patrick@fabulabs.netOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116734/5225092