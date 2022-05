Der SMI legt gegen 09.10 Uhr um 0,31 Prozent auf 11'766,71 Punkte zu.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte zunächst überwiegend leicht aufwärts. Etwas Rückenwind erhält der Markt durch die Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street dominierten am Dienstag die Kursgewinne und auch in Asien tendieren am Ende die meisten Börsenplätze fester. In Asien sorge speziell am japanische Markt das Wirtschaftswachstum für etwas Erleichterung. So ist das BIP im...

