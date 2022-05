DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Stimmung im Späthandel wieder aufgehellt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien ist es am Mittwoch auf breiter Front nach oben gegangen. Nach einem freundlichen Start waren die Indizes im Verlauf merklich zurückgekommen, ehe sich im Späthandel dann doch wieder gestiegene Risikobereitschaft durchsetzte nach sehr guten Vorgaben der Wall Street. Lediglich die am Vortag bereits festeren bzw sehr festen Börsen in Schanghai und Hongkong blieben zurück und tendierten wenig verändert.

In den USA hatten falkenhafte Aussagen von US-Notenbankern positiv gewirkt, weil sie einerseits ein entschlossenes Vorgehen gegen die hohe Inflation signalisierten, Fed-Chef Powell aber zugleich davon ausgeht, dass trotz der Straffung der Geldpolitik eine weiche Landung der Wirtschaft gelingen dürfte. Dazu passend waren neue US-Wirtschaftsdaten ermutigend ausgefallen.

In Tokio ging es um 0,9 Prozent nach oben auf 26.911 Punkte. Ein positiver Impuls kam hier auch vom japanischen BIP für das erste Quartal 2022, das mit 0,2 Prozent zum Vorquartal etwas geringer schrumpfte als befürchtet. In Sydney gewann das Marktbarometer 1,0 Prozent und legte bereits den vierten Tag in Folge zu.

Gegenbewegung in Hongkong

Dass der chinesische Vizepremier Liu He Unterstützung für den Techniksektor und Börsengänge von Technikunternehmen signalisierte, stützte in Hongkong zunächst nicht weiter. Nachdem es dort bereits am Vortag mit den Kursen sehr kräftig nach oben gegangen war, dürften auch Gewinne mitgenommen worden sein - insbesondere im Techniksegment. Hes Aussagen schürten laut Marktteilnehmern gleichwohl Hoffnungen auf nachlassende regulatorische Risiken.

Unter den Einzelwerten ging es in Tokio für Renesas Electronics um 3,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte Investitionen zum Ausbau der Produktion von Halbleitern zum Einsatz in Elektrofahrzeugen angekündigt.

In Sydney führten erneut Rohstoffaktien die Gewinnerliste an, Fortescue Metals, Rio Tinto und BHP legten zwischen 2,0 und 3,2 Prozent zu. South32 verteuerten sich um 5,2 Prozent, nachdem sich Macquarie zuversichtlich zum Aktienrückkaufprogramm des Minenbetreibers geäußert hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.182,70 +1,0% -3,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.911,20 +0,9% -7,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.625,98 +0,2% -11,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.085,98 -0,3% -15,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.598,20 -0,0% -12,1% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.296,86 +1,5% -10,6% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.235,59 +1,1% +2,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.556,28 +0,5% -1,2% 11:00 BSE (Mumbai) 54.560,86 +0,4% -6,3% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:07 % YTD EUR/USD 1,0517 -0,3% 1,0551 1,0410 -7,5% EUR/JPY 135,86 -0,5% 136,49 134,66 +3,8% EUR/GBP 0,8460 +0,2% 0,8446 0,8519 +0,7% GBP/USD 1,2431 -0,5% 1,2492 1,2223 -8,1% USD/JPY 129,19 -0,1% 129,37 129,30 +12,2% USD/KRW 1.267,23 +0,0% 1.266,80 1.284,80 +6,6% USD/CNY 6,7484 +0,2% 6,7377 6,8020 +6,2% USD/CNH 6,7623 +0,2% 6,7461 6,8167 +6,4% USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8493 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,7010 -0,3% 0,7030 0,6903 -3,5% NZD/USD 0,6353 -0,1% 0,6362 0,6257 -6,9% Bitcoin BTC/USD 29.800,44 -2,4% 30.521,69 29.674,86 -35,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 113,14 112,40 +0,7% 0,74 +54,2% Brent/ICE 112,25 111,93 +0,3% 0,32 +48,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,68 1.815,19 -0,1% -2,51 -0,9% Silber (Spot) 21,57 21,63 -0,3% -0,06 -7,5% Platin (Spot) 959,15 955,45 +0,4% +3,70 -1,2% Kupfer-Future 4,22 4,24 -0,6% -0,02 -5,4% ===

