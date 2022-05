Münster (ots) -Die kommende Eurojackpot-Ziehung wird historisch: Am Freitag (20. Mai) geht es in der Gewinnklasse 1 um rund 106 Millionen Euro. Erstmals gibt es in Deutschland einen Jackpot von über 100 Millionen Euro zu gewinnen. Damit überschreitet die europäische Lotterie diese magische Schwelle.Millionär und Hochgewinne am DienstagBei der Ziehung am Dienstag (17. Mai) konnte zwar kein Spielteilnehmer in den 18 europäischen Partnerländern der Lotterie Eurojackpot den ersten Rang treffen. Einen Millionär gibt es dennoch: Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen gewann im zweiten Rang 1.534.087,90 Euro. Ihm fehlte nur eine weitere richtige Eurozahl zum Knacken des Jackpots. Der passende Spielauftrag wurde im Münsterland, im Kreis Coesfeld abgegeben. In der 13. Ziehung der laufenden Jackpotperiode waren die Gewinnzahlen 2, 13, 41, 45 und 50 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 3 ermittelt worden.In der dritten Gewinnklasse gibt es drei weitere Großgewinne. Jeweils 288.384,70 Euro gehen nach Brandenburg, Hessen und erneut Nordrhein-Westfalen. Damit gehen alle Hochgewinne bei der Ziehung am 17. Mai nach Deutschland.100. Jackpotphase mit Mega Rekord-JackpotDa die Gewinnklasse 1 erneut unbesetzt blieb, steigt der Jackpot nun zum ersten Mal seit der Produktänderung Ende März in den dreistelligen Millionenbereich. Eine Jackpotsumme von rund 106 Millionen Euro gab es noch nie zuvor bei einer Lotterie in Deutschland zu gewinnen. Bis Ende März 2022 war der Jackpot bei 90 Millionen Euro gedeckelt. Nun kann er auf bis zu 120 Millionen Euro ansteigen.Passend zu diesem Rekord-Jackpot gibt es auch ein kleines Jubiläum: Die aktuelle Jackpotphase ist die 100. seit Start der Lotterie im März 2012. In den bisher 99 vorherigen Jackpotphasen gab es insgesamt 120 Spielteilnehmer, an die ein Jackpot ausgeschüttet wurde. In 14 Ziehungen gab es Mehrfachtreffer im ersten Rang; in 85 Jackpotphasen Einzelgewinner.Chance auf den JackpotViele Eurojackpot-Tipper warten jetzt mit Spannung auf die kommende Ziehung am Freitag (20. Mai). Wer wird die richtigen sieben Zahlen bei der Spielformel 5aus50 und 2aus12 auf seinem Spielschein haben? Die Chance auf den ersten Gewinnrang liegt bei 1: 140 Millionen.Die Spielteilnahme ist bis Freitagabend um 19:00 Uhr in den Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.eurojackpot.de möglich.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5225175