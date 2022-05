Die Frage aller Fragen zum Thema Aktien lautet derzeit: Wie lange dauert der Crash der Aktienkurse noch? Eine augenscheinlich simple Frage, die aber aufgrund der Natur des Aktienmarkts fast unmöglich zu beantworten ist. Ein Blick in die Vergangenheit und auf wichtige Kennzahlen könnte uns aber ein Gefühl dafür geben, was Investoren von Aktien und ETFs bevorsteht. Und aufzeigen, warum die Dauer des Crashs am Ende gar nicht der entscheidende Faktor ist. Wie lange dauert ein durchschnittlicher Crash? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...