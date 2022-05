Wie aktuelle Forschungsergebnisse von Schweizer Wissenschaftlern zeigen, hat eine Nahrungsergänzung mit Urolithin A nach 4 Monaten trainingsähnliche Auswirkungen auf die Muskelkraft (+12 %) Veröffentlichung in Cell Reports Medicine

Dies ist die erste klinische Studie mit Urolithin A an Probanden mittleren Alters, und erstmals wurde der wirksame mitochondriale Recycling-Mechanismus, die Mitophagie, beim Menschen nachgewiesen

Amazentis, ein Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL) und wissenschaftlicher Pionier in den Bereichen Zellgesundheit und Ernährung, hat heute die Veröffentlichung neuer klinischer Ergebnisse in der von Experten geprüften klinischen und translationalen Fachpublikation Cell Reports Medicine bekannt gegeben, die den Nutzen des postbiotischen Darmmikrobioms Urolithin A für die Muskelgesundheit belegen. Der altersbedingte Muskelabbau kann bereits im Alter von 40 Jahren beginnen, und mit Ausnahme von physischem Training bestehen derzeit keine wirksamen Interventionsmöglichkeiten, um diesem Prozess entgegenzuwirken.

Wie die Meilensteinstudie belegt, bewirkt die tägliche Einnahme von Mitopure, dem unternehmenseigenen Urolithin A von Amazentis, eine signifikante Verbesserung der Muskelkraft nach 4 Monaten um 12 %. Diese Ergebnisse bestätigen den Nutzen von Mitopure für die Gesundheit von Muskeln und Mitochondrien und zeigen die Sicherheit und Verträglichkeit des Produkts. Mitopure wirkt, indem es die Fähigkeit der Zellen unterstützt, ihre "Kraftwerke", die Mitochondrien, während des Alterungsprozesses zu erneuern. Da Muskeln einen hohen Energiebedarf haben, ist in Muskelzellen eine sehr hohe Anzahl von Mitochondrien vorhanden.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Mitopure die Muskelausdauer bei älteren Menschen im Alter von 65 bis 90 Jahren verbessert, Entzündungen reduziert und zu einer gesünderen Mitochondrienfunktion führt. Diese neue doppelblinde, placebokontrollierte Studie an Erwachsenen mittleren Alters von 40 bis 64 Jahren (n=88) wurde in London, Ontario, Kanada, durchgeführt, nachdem sie von Health Canada und einem unabhängigen IRB genehmigt worden war. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und erhielten 4 Monate lang täglich entweder 500 mg Mitopure, 1.000 mg Mitopure oder Placebo. Muskelkraft, Leistungstests und Biomarker für eine gesunde mitochondriale Funktion und Entzündungen in Skelettmuskelbiopsien und Blutplasma wurden zu Beginn der Studie, nach 2 und nach 4 Monaten untersucht.

Zwei Messungen der Skelettmuskelkraft zeigten Verbesserungen bei den supplementierten Gruppen im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Die Muskelkraft des Kniesehnenskelettmuskels war sowohl in der 500-mg- (+12 %) als auch in der 1.000-mg-Gruppe (+9,8 %) signifikant erhöht. Auch die Muskelkraft bei Kniebeugen war sowohl bei einer Dosis von 500 mg (+10,6 %) als auch bei einer Dosis von 1.000 mg (+10,5 %) signifikant erhöht.

Klinisch bedeutende Verbesserungen der aeroben Ausdauer (+10 beim Spitzen-Sauerstoffverbrauch [VO2]), der körperlichen Leistungsfähigkeit (+33 Meter beim 6-Minuten-Gehtest) und der Leistungsabgabe (+5 %) wurden in der 1.000-mg-Gruppe beobachtet, wenn auch unterhalb der statistischen Signifikanz.

Die Bluttests und Biopsien zeigten eine deutliche Verbesserung der Biomarker für eine gesunde mitochondriale Funktion und eine Minderung von Entzündungsprozessen.

"Diese Ergebnisse sind hochinteressant, da sie erstmals den Nachweis beim Menschen erbringen, dass Urolithin A die Mitochondrien durch Mitophagie repariert und signifikante physiologische Vorteile bewirken kann. Darüber hinaus traten die Verbesserungen von Muskelkraft und Leistungsfähigkeit der Teilnehmer ohne Änderungen ihres Trainingsprogramms auf", berichtet Dr. med. Johan Auwerx, PhD, Mitautor und Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule EPFL.

Dies ist eine bedeutende wissenschaftliche Entdeckung zur Langlebigkeit und Muskelgesundheit. Mit zunehmendem Alter lässt die Mitochondrienfunktion nach, was zu einer Verringerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, der Muskelausdauer und Muskelkraft führen kann. Urolithin A ist das erste und einzige Präparat, das die Muskelfunktion nachweislich verbessert, indem es die Mitochondrien durch einen potenten biologischen Qualitätskontrollmechanismus namens Mitophagie erneuert. Durch die Aktivierung dieses wichtigen biologischen Pfades fördert Mitopure ein gesundes Altern und verbessert die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Muskeln.

"Diese Studie bestätigt die Rolle der mitochondrialen Gesundheit als wichtigen Vitalitätsfaktor und zeigt, dass Mitopure als erster Nährstoff seiner Klasse einen bedeutenden Einfluss auf die Muskelgesundheit hat. Wir sind sehr erfreut, diese proprietäre Form von Urolithin A über unsere Marke Timeline und in den Produkten von Nestlé Health Science anbieten zu können", so Chris Rinsch, CEO und Mitbegründer von Amazentis. "Wir werden uns auch künftig für die Entwicklung klinisch validierter Produkte zur Optimierung der Zellgesundheit engagieren, um Millionen von Menschen über längere Zeiträume eine bessere Gesundheit zu erhalten."

Ferner hat Amazentis die Aufnahme von Dr. Eric Verdin in den wissenschaftlichen Beirat von Amazentis bekannt gegeben. Dr. Verdin ist President und CEO beim Buck Institute for Research on Aging und hat seine Karriere der Erforschung der Langlebigkeit und dem Ziel gewidmet, alle Menschen in gesunde Hundertjährige zu verwandeln.

"Die Abnahme der Mitochondrien ist ein entscheidendes Merkmal des Alterns und einer schlechten Stoffwechselgesundheit. Diese Studie bedeutet einen wichtigen Meilenstein und zeigt, dass Urolithin A ein Game-Changer auf unserem Gebiet sein könnte", so Dr. Eric Verdin.

Doi: 10.1016/j.xcrm.2022.100633

Über Amazentis

Amazentis ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich unter Anwendung modernster Forschung und klinischer Wissenschaft mit der Entwicklung von Produkten der nächsten Generation befasst, die auf die Mitochondriengesundheit durch eine fortschrittliche Ernährung abzielen. Amazentis hat seine Forschung zu Mitopure Urolithin A bereits in renommierten wissenschaftlichen Fachpublikationen veröffentlicht, darunter Nature Medicine (doi:10.1038/nm.4132), Nature Metabolism (doi: 10.1038/s42255-019-0073-4), JAMA Network Open (doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.44279) und European Journal of Clinical Nutrition (https://doi.org/10.1038/s41430-021-00950-1). Das Unternehmen hat eine globale strategische Partnerschaft mit Nestlé Health Science geschlossen, um die Anwendungsbereiche von Mitopure im Zusammenhang mit der mitochondrialen und zellulären Gesundheit zu erweitern. Weitere Informationen über Amazentis finden Sie unter www.amazentis.com.

Über Mitopure

Mitopure ist eine hochreine Form von Urolithin A, einem bioaktiven Stoffwechselprodukt, das nach dem Verzehr bestimmter Lebensmittel, wie z. B. Granatapfel, von Darmbakterien gebildet wird, obwohl es für die meisten Menschen schwierig ist, genug von diesem speziellen Nährstoff allein über die Nahrung aufzunehmen. Mitopure verbessert nachweislich die Funktion der Mitochondrien, indem es die Mitophagie stimuliert einen Prozess, bei dem alternde und geschädigte Mitochondrien aus der Zelle entfernt werden und so Platz für das Wachstum gesunder Mitochondrien geschaffen wird. Mitopure ist von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) positiv bewertet und nach einem GRAS-Antrag (Generally Recognized As Safe) als sicher eingestuft worden. Mitopure wurde umfassend präklinisch und klinisch untersucht, um seine Verwendung beim Menschen zur Nahrungsergänzung zu unterstützen. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.mitopure.com.

Über Timeline

Timeline Nutrition wurde von den Erfindern von Mitopure entwickelt. Diese neuartige Nahrungsmittelmarke wurde von Amazentis in der Überzeugung gegründet, dass kompromisslose Forschung eine neue Klasse von Nahrungsmitteln erschließen kann, die auf dem neuesten Stand der Wissenschaft aufbaut, um die Zellgesundheit zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.timelinenutrition.com.

