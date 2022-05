Hamburg (ots) -Das Hamburger Modeunternehmen feierte am 17. Mai anlässlich seines 20-jährigen Markenjubiläums im Rahmen einer Fashion-Show vor den Augen namhafter VIPs und reichweitenstarker Influencer wie Markenbotschafterin Victoria Swarovski, Lili Paul-Roncalli, Clea-Lacy Juhn und vielen mehr den Saisonauftakt des neuen "LASCANA Beach Clubs powered by SKY & SAND".Anlässlich des 20. Markengeburtstags veranstaltete LASCANA am Dienstag im Rahmen einer Fashion-Show über den Dächern der Hansestadt feierlich die Saisoneröffnung des neuen "LASCANA Beach Clubs powered by SKY & SAND". Damit präsentiert das Hamburger Modeunternehmen im Jubiläumsjahr eine neue, einzigartige Sommer-Location. Die Kooperation zwischen LASCANA und dem Hamburger Beach Club "SKY & SAND", der in diesem Jahr anlässlich seines 10-jährigen Bestehens ebenfalls Grund zum Feiern hat, wird das ganze Jahr über bestehen. In rund 30 Metern Höhe, auf dem Rooftop des Einkaufszentrums Hamburger Meile gelegen, in dem sich auch einer der drei Hamburger LASCANA Stores befindet, lädt der "LASCANA Beach Club powered by SKY & SAND" ab sofort Besucher*innen bei freiem Eintritt mit gemütlichen Lounge-Möbeln und Sonnenbetten, einem Pool sowie kühlen Sommer-Drinks und kulinarischen Spezialitäten zum Entspannen ein.Ziel der neuen Location ist es, das Unternehmen als Fashion-Marke erlebbar zu machen und zugleich dank des LASCANA Stores in der Hamburger Meile Kund*innen die perfekte Verbindung zwischen stationärem Einkaufs- und innovativem Marken-Erlebnis zu bieten.Die Saisoneröffnung des neuen "LASCANA Beach Clubs powered by SKY & SAND" wurde am 17. Mai tagsüber mit flankierenden Influencer-Workshops rund um Markenbotschafterin Victoria Swarovski eingeläutet. Eine Fashion-Show mit anschließender After-Show-Party am Abend markierte das Highlight des sommerlichen Saisonauftakts. Getreu dem Motto "YOUR WORLD. YOUR RULES. YOUR ADVENTURE" inszenierte LASCANA auf dem Laufsteg gemeinsam mit dem renommierten Kreativ-Kopf Roger Sery das Gefühl ferner Urlaubsdestinationen und entfachte die Reiselust. Umrahmt von sommerlichen Beats der angesagten DJane SKIY tauchten die Gäste ein in die breite Produktvielfalt von LASCANA - neben der neuesten Swim- und Beachwear lag der Fokus der Show auf der Präsentation der neuen, sommerlichen Fashion-Welt von LASCANA.Die Saisoneröffnung des "LASCANA Beach Clubs powered by SKY & SAND" markiert den Auftakt einer Reihe von flankierenden Eventformaten, die das Jubiläumsjahr über in der neuen, sommerlichen Location stattfinden werden.Hochauflösendes Bildmaterial der Saisoneröffnung des "LASCANA Beach Clubs powered by SKY & SAND" steht anbei zum Downloaden (https://we.tl/t-dyzRM7EwTx)bereit.Pressekontakt:Rebecca HochPR Manager LASCANATelefon: +49 40 6461 6046E-Mail: rebecca.hoch@lascana.deOriginal-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77092/5225237