Für den Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern Otto läuft es derzeit richtig gut. Das werden auch die Zahlen für das abgelaufene Gj. 2021/22 (per Ende Februar) belegen, welche Otto-Konzernlenker Alexander Birken am 30.5. präsentieren wird. Zwar ist der weltweit aktive deutsche Versandhändler in allen Belangen noch meilenweit vom US-Giganten Amazon entfernt, doch die Wachstumszahlen und Entwicklung der Hamburger beeindrucken.Glück im Unglück hatte Otto freilich mit der Corona-Pandemie, die vor allem die digitalen Verkaufsprozesse beschleunigt hat. Schon das Gj. 2020/21, also das erste Corona-Jahr, brachte der Gruppe einen Umsatzanstieg von 17,2% auf 15,6 Mrd. Euro sowie einen EBIT-Anstieg von 432 Mio. auf 688 Mio. Euro. Im abgelaufenen Gj. dürfte die Otto Group noch einmal eine Schippe draufgelegt haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...