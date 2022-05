Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Maj Invest - name changes of sub-fund

The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 31 May 2022. ISIN: DK0061074432 ------------------------------------------------------------- Name: Maj Invest Value Aktier SRI+ ------------------------------------------------------------- New name: Maj Invest Globale Aktier non fossil ------------------------------------------------------------- Short name: MAJVASRI ------------------------------------------------------------- New short name: MAJGANF ------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 164638 ------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060037455 ----------------------------------------------------- Name: Maj Invest Kontra ----------------------------------------------------- New name: Maj Invest Kontra Strategier ----------------------------------------------------- Short name: MAJKON ----------------------------------------------------- New short name: MAJKST ----------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 36431 ----------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66