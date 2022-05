DJ Siemens Gamesa zwischen 9:15 und 10:40 in Madrid ausgesetzt

MADRID (Dow Jones)--Die Aktien von Siemens Gamesa sind an der Börse in Madrid und weiteren Handelsplätzen am Mittwoch im frühen Handel ausgesetzt worden. Ab 09:15 Uhr ruhte der Handel. "Vorsorglich und mit sofortiger Wirkung" werde das Papier vom Handel ausgesetzt, teilte der spanische Börsenbetreiber Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mit. Gegen 10:40 Uhr wurde der Handel wieder aufgenommen. Der Kurs steigt um 12,6 Prozent, hatte aber bereits vor der Aussetzung über 11 Prozent im Plus gelegen.

Hintergrund ist, dass Siemens Energy ein Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien der Tochtergesellschaft Gamesa prüft und das Windkraftunternehmen möglicherweise von der Börse nehmen will. Entsprechende Berichte hatten den Kurs bereits zuvor gestützt.

