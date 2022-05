Die TERRAGON AG, Projektentwickler im Bereich Service-Wohnen für Senioren, kann aufgrund eines derzeitigen Liquiditätsengpasses die am 24. Mai 2022 fällige Zinszahlung für die Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2GSWY7) an ihre Anleger nicht leisten. Daher bittet das Unternehmen seine Anleihegläubiger um eine temporäre Stundung der Zinszahlung für einen Zeitraum von rd. acht Monaten bis zum 31. Januar 2023. Die Stundung muss von den TERRAGON-Gläubigern allerdings erst noch in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 23.05. und 25.05.2022 abgesegnet werden. Wir haben mit dem Geschäftsführer der TERRAGON AG, Dr. Michael Held, über die aktuelle Situation und die Lösungswege gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Held, was hat die TERRAGON AG in die gegenwärtige Situation manövriert?

Dr. Michael Held: Wie der gesamte Immobiliensektor haben wir aktuell mit einer Reihe externer Einflussfaktoren zu kämpfen. Im Wesentlichen sind dies pandemiebedingt verlängerte Projektlaufzeiten sowie durch exogene Krisen auf dem Weltmarkt massiv gestiegene Bau- und Rohstoffkosten. Das hat zur Folge, dass die Banken erhöhte Anforderungen an die Eigenkapitalanteile im Rahmen der Projektfinanzierungen stellen. Insgesamt ergibt sich ein außerplanmäßiger Liquiditätsbedarf für laufende Projekte von rund 6,5 Mio. Euro, der von uns ohne Mitwirkung der bestehenden Gläubiger aktuell nicht gedeckt werden kann.

Anleihen Finder: Weshalb wird diese Entwicklung erst so kurz vor dem Zinszahlungstermin öffentlich bekanntgegeben, die Verzögerungen und Schwierigkeiten sind doch schon weitaus länger bekannt?

Dr. Michael Held: Die aktuelle Situation ist erst durch das gleichzeitige Auftreten der verschiedenen exogenen Entwicklungen entstanden. Während jeder der zuvor genannten Faktoren für sich gesehen beherrschbar ist, hat deren kumuliertes Auftreten jedoch zu diesem Liquiditätsengpass bei uns geführt. Eigenkapitalmaßnahmen, die wir aus diesen Gründen vorgesehen hatten, ...

