Hamburg (ots) -Zehn Jahre Engagement für den musikalischen Nachwuchs: In diesem Jahr feiert die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters e. V. ihr zehnjähriges Jubiläum und lädt aus diesem Anlass am Sonntag, 29. Mai, zu einem Kammerkonzert mit aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten ein. Auf dem Programm im Rolf-Liebermann-Studio des NDR: Mozarts "Nannerl-Septett", Tschaikowskys Sextett "Souvenir de Florence" und Kontrabass-Duette von Dave Anderson. Das Konzert wird live im Radio auf NDR Kultur übertragen."Mit großer Freude blicke ich unserem Jubiläumskonzert entgegen. Und mit etwas Stolz blicke ich auf die letzten zehn Jahre zurück", sagt Jens Plücker, Geschäftsführer der Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters e.V. und Solo-Hornist des NDR Elbphilharmonie Orchesters. "Von insgesamt 96 Stipendiatinnen und Stipendiaten seit Gründung haben mittlerweile rund 80 eine Stelle in renommierten Orchestern erhalten, vier davon bei uns im Orchester. Die Akademie wächst auch im Jubiläumsjahr dank unserer Mitglieder, Förderer und Spender weiter. Dafür und für den ehrenamtlichen Einsatz meiner Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich sehr herzlich bedanken."Die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters e.V. wurde 2012 auf Initiative der Musikerinnen und Musiker als gemeinnütziger Verein gegründet. Sie vergibt jährlich inzwischen zwölf, ab der kommenden Spielzeit 14 Stipendien an Studienabsolventinnen und -absolventen - mit dem Ziel, sie bestmöglich auf die Anforderungen vorzubereiten, die ein Orchestermusiker in seinem Berufsleben erfüllen muss. Wichtige Nachwuchsarbeit im norddeutschen Raum leistet auch das von der Akademie gegründete NDR Jugendsinfonieorchester. Dass die Arbeit der Akademie ausschließlich auf ehrenamtlichem Engagement der Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters beruht, ist einmalig in der deutschen Musiklandschaft.Hinweis: Der Eintritt des Konzerts ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter info@ndrorchesterakademie.de.Konzert: Sonntag, 29. Mai, 11.00 Uhr, Rolf-Liebermann-Studio des NDR in Hamburg. Das Konzert wird live im Radio auf NDR Kultur übertragen.