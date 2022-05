DGAP-News: First Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

FIRST HYDROGEN WEITET STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT FEV IN BEZUG AUF DAS DESIGN UND DIE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN MASSGESCHNEIDERTER WASSERSTOFFFAHZRZEUGE AUS



Vancouver, British Columbia, 18. Mai 2022

Vancouver, British Columbia, 18. Mai 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. ("FIRST HYDROGEN" oder das "Unternehmen") (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, bekannt zu geben, dass First Hydrogen Automotive seine Beratungspartnerschaft mit der in Aachen ansässigen FEV Group ("FEV") ausgeweitet hat, um die technologische Führungsstrategie für die Unternehmensflotte an maßgeschneiderten, mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen leichten Nutzfahrzeugen ("LCV") und anderen potenziellen Fahrzeugen auf der Grundlage unserer geschützten Entwürfe festzulegen. Dies wird es First Hydrogen Automotive ermöglichen, die endgültigen Designs und Produktionsstätten für seine Fahrzeuge zu planen. Im Einzelnen wird FEV das Unternehmen zu den Spezifikationen des Zielprodukts, der software-gesteuerten Funktionalität, einschließlich fortschrittlicher Fahrerunterstützungssysteme/autonomer Fahrsysteme (ADAS/AD)/Konnektivitätsfunktionen und der Architektur der Elektrik & Elektronik sowie der Bewertung der Hardwareoptionen des Produktkonzepts in Bezug auf Design, Layout, Materialien, Fertigung und Plattformmodularität beraten.

Im April 2022 hat die britische Regierung Pläne bekannt gegeben, die Wasserstoffproduktion bis 2030 auf 10 GW zu verdoppeln, von denen mindestens 5 GW aus grüner Produktion stammen sollen (erzeugt mit Elektrolyseuren, die Wasser unter Einsatz von durch Windkraft oder andere erneuerbare Energiequellen generiertem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff spalten). First Hydrogen beabsichtigt, mit bis zu vier Produktionsstandorten, von denen jeder eine Tankstelle für Nutzfahrzeuge und PKWs aufweisen wird, zu diesen Zielvorgaben beizutragen. Die Schätzungen der anfänglichen Produktionskapazität liegen für die vier Standorte zwischen 80 MW und 160 MW.

Nicholas Wrigley, Vorsitzender von First Hydrogen Limited, erklärte: "First Hydrogen Automotive macht einen weiteren Schritt in Richtung Dekarbonisierung und Bereitstellung eines mit nachhaltiger Energie angetriebenen Fahrzeugs, was uns mit großer Begeisterung erfüllt. Wir nutzen eTGE-Transporter von MAN für unsere Demonstrationsfahrzeuge, um einen Kundenstamm und Referenzen für maßgeschneiderte Designs aufzubauen, und diese neue Entwicklungsphase wird das eigene Innen- und Außendesign der Fahrzeuge von First Hydrogen definieren, das für Wasserstoff- und Brennstoffzellenantriebe optimiert ist. Unsere Energiesparte arbeitet daran, Betankungsmöglichkeiten und Produktionsstandorte für grünen Wasserstoff in Liverpool, Manchester, London und dem Gebiet der Themsemündung zu erschließen, die die Fahrzeugflotten unserer Kunden und anderer Nutzer von mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugen bedienen werden. Ich bin überzeugt, dass die Strategie des Unternehmens, von den Fahrzeugen bis hin zur Wasserstoffproduktion, einen Beitrag zu den weltweiten Initiativen gegen den Klimawandel leisten wird."



Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

Bei First Hydrogen Corp. handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver und London, das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, Produktion und Vertrieb von grünem Wasserstoff sowie Extraktionssysteme für überkritisches CO 2 spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. konzipiert und entwickelt das Unternehmen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene leichte Demonstrations-Nutzfahrzeuge mit einer Reichweite von über 500 km. Zugleich hat das Unternehmen seine Designphase für maßgeschneiderte Fahrzeuge eingeleitet, in der es seine Flotte an geschützten emissionsfreien Fahrzeugen entwickeln wird. First Hydrogen erarbeitet außerdem Betankungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der internen Automobilberatungsfirma der FEV Group in Aachen. Zudem verfolgt das Unternehmen Geschäftschancen im Bereich der Produktion und des Vertriebs von grünem Wasserstoff im Vereinigten Königreich und andernorts.

Im Namen des Vorstands von

FIRST HYDROGEN CORP. "Balraj Mann" Vorsitzender & CEO





Ansprechpartner: Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft werden können. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die durch derartige zukunftsgerichtete Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen zum Geschäftsbetrieb, den geschäftlichen Aktivitäten, Finanzbedingungen, erwarteten Finanzergebnissen, Leistungen, Chancen, Gelegenheiten, Prioritäten, Zielen, fortlaufenden Zielsetzungen, Meilensteinen, Strategien und Aussichten von First Hydrogen umfassen und beinhalten unter anderem Aussagen über künftige Entwicklungen und künftige Geschäftsaktivitäten, Stärken und Strategien von First Hydrogen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden für die Zwecke der Präsentation von Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft bereitgestellt und die Leser werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen für andere Zwecke eventuell nicht geeignet sind. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung sowie anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung für Schlussfolgerungen und die Erstellung von Prognosen oder Hochrechnungen herangezogen werden können, einschließlich der Erfahrungen der Geschäftsleitung und Bewertungen historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen. Auch wenn die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Bewertungen zum Zeitpunkt der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denjenigen, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, abweichen. Zu den Beispielen für Risiken und Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, gehören: der Zeitpunkt und die Unvorhersagbarkeit regulatorischer Maßnahmen; regulatorische, gesetzgeberische, gesetzliche oder sonstige Entwicklungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb oder geschäftliche Aktivitäten; begrenzte Vermarktungs- und Absatzmöglichkeiten; die anfängliche Entwicklungsphase einer Branche oder eines Produkts; begrenzte Anzahl verfügbarer Produkte; Abhängigkeit von Dritten; eine ungünstige Öffentlichkeitswirkung oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine Wirtschafts- und Finanzmarktbedingungen; die Auswirkungen eines wachsenden Wettbewerbs; der Verlust von Führungspersonal in Schlüsselpositionen; Kapitalbedarf und Liquidität; Zugang zu Kapital; Zeitpunkt und Umfang von Kapitalaufwendungen; die Auswirkungen von COVID-19; Verschiebungen bei der Nachfrage nach First Hydrogen-Produkten und der Größe des Marktes; Reformen des Patentgesetzes; Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum; Interessenkonflikte und allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können somit nach diesem Datum Änderungen unterliegen. Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht zu einem anderen Datum auf diese Informationen berufen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

WEDER TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULATION SERVICE PROVIDER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

