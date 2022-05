Der Marktführer bei Daten im FMCG Bereich aus Benelux expandiert nach Deutschland und bietet dort ein umfassendes Portfolio an aktuellen Daten zu Sortiment, Preisen und Promotions im Einzelhandel an

Die Expansion wird vom früheren Voi Deutschlandchef und Uber Head of Operations Claus Unterkircher geleitet

Daltix bietet ab sofort auch in Deutschland umfassende Daten im Lebensmitteleinzelhandel an. Das Big Data Startup ist seit 2016 in Belgien am Markt und seitdem auf über 25 Mitarbeiter gewachsen. Zu den Kunden von Daltix gehören große Einzelhändler und Lieferanten mit Sitz oder Expansionsplänen in BeNeLux.

Mit Daltix können Einzelhändler, Produzenten und Dritte wie beispielsweise Marktforscher tagesaktuelle Daten zum Vollsortiment von Lebensmitteleinzelhändlern analysieren. Verfügbare Daten sind Preis, Promotions, Produktdetails, Nutri Scores auf unterschiedlichen Detailebenen und im Vergleich zu denselben Markenprodukten oder auch zu Eigenmarken.

Daraus ergeben sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten wie Vergleiche von Sortiment, Angeboten, Preisen, Verfügbarkeit, Einspeisung in eigene BI-Systeme und Analysen in Kombination mit vorhandenen Kauf- und Umsatzdaten. So unterstützt Daltix auch bei der Analyse, ob Preis- und Aktionsstrategien den gewünschten Erfolg erzielen und zwar ebenfalls in tagesaktuell.

Für das Wachstum in Deutschland hat Daltix Claus Unterkircher verpflichtet, der zuletzt das E-Scooter-Startup Voi nach Deutschland, Österreich und die Schweiz gebracht hat und davor Head of Operations bei Uber war. Claus Unterkircher äußert sich dazu: "Der Markteintritt in Deutschland ist die Königsdisziplin, nachdem Daltix bereits mit großen Akteuren in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg zusammenarbeitet. Die Expansion war einfach nur noch eine Frage der Zeit."

Jonas Deprez, Gründer von Daltix: "Daltix möchte Analysten, Einkäufern und Vertriebsteams von Einzelhändlern dabei helfen, mit qualitativ hochwertigen Daten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir kümmern uns um die Komplexität der Datenerfassung, -strukturierung und -bereinigung, damit unsere Kunden sich um das Business kümmern können."

Über Daltix

Daltix wurde im Sommer 2016 von Jonas Deprez in Belgien gegründet um große Mengen an Einzelhandelsdaten innovativ zu sammeln und zu erfassen. Heute hat Daltix 25 Mitarbeiter und Büros in Gent, Antwerpen, Brüssel und Lissabon. Im Jahr 2019 expandierte Daltix in die Niederlande und nach Luxemburg. Im darauffolgenden Jahr wurde ein Kunde, die Colruyt Group, Belgiens größter Einzelhandelskonzern, zusammen mit dem Gründer Investor von Daltix. Daltix expandierte zuletzt nach Frankreich und ist nun auch in Deutschland aktiv.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220518005580/de/

Contacts:

Press Office

Nikolina Pipping

+32(0)492 743 203 I press@daltix.com I www.daltix.com