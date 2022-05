Starr Insurance Companies (Starr) meldet eine Vereinbarung mit FPG Insurance Holdings Limited (HK) (FPG) und lokalen thailändische Aktionären über die Übernahme von FPG Insurance Public Company Limited (FPG Thailand), einer thailändischen Nicht-Lebensversicherungsgesellschaft, zusammen mit lokalen thailändischen Parteien.

Die von Starr getätigte Investition wird sich im Besitz von Starr Insurance Reinsurance Limited, seiner Versicherungsgesellschaft in Bermuda, befinden. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Abschlussbedingungen, darunter etwa notwendige aufsichtsrechtliche Zustimmungen.

"Thailand ist ein wichtiger, wachstumsstarker Versicherungsmarkt ein Eckstein der südostasiatischen Wirtschaft", erklärte Maurice R. Greenberg, Chairman und CEO von Starr. "Asien ist in kommerzieller und kultureller Hinsicht für Starr von Bedeutung, da wir unsere Wurzeln bis auf eine vor mehr als 100 Jahren in Schanghai gegründete Gesellschaft in amerikanischem Besitz zurückverfolgen können. Wir freuen uns darauf, die Anforderungen lokaler thailändischer Unternehmen und Konsumenten mit diesen neuen Versicherungsfähigkeiten zu erfüllen."

David Zuellig, FPG Regional Chairman, sagte dazu: "In dieser Transaktion spiegelt sich das Ansehen unserer Franchises wider und sie ist das Ergebnis der harten Arbeit, Beharrlichkeit und Entschlossenheit der Mitarbeiter von FPG Thailand, trotz schwieriger Marktbedingungen. Das Team ist begeistert und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Starr, um dem Unternehmen auf die nächste Stufe der Erfolgsleiter zu verhelfen."

Starr geht davon aus, dass das lokale Produktangebot mit maßgeschneiderter gewerblicher Versicherung sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukten ergänzt wird, und plant die weitere Steigerung seines Wachstums durch die Einstellung und Fortbildung lokaler thailändischer Versicherungsmitarbeiter. In der Vergangenheit unterstützte Starr den thailändischen Versicherungsmarkt in erster Linie durch die Bereitstellung von Rückversicherungsprodukten, einschließlich Produkten für technische Risiken, Schäden, Seeverkehr sowie Unfall- und Krankenversicherung.

Gerard Pennefather von Huntington, strategische Berater von FPG, kommentierte: "Dies ist ein fantastisches Ergebnis für Starr und für FPG. Unseres Erachtens ist Starr der ideale Partner für FPG Thailand, um den Geschäftsumfang zu erweitern, Fähigkeiten und Vertrieb zu vergrößern und gleichzeitig Innovation im Markt einzuführen."

Nach Angaben einer jüngsten Studie der Rating-Agentur AM Best wurde der Nicht-Lebensversicherungsmarkt in Thailand im Jahr 2021 auf 253 Milliarden THB (8,3 Mrd. USD) geschätzt, gemessen nach direkt verbuchten Prämien.

Der Hauptsitz des Betriebs wird voraussichtlich in Bangkok bleiben.

Über Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (Starr) ist ein Marketingname für die operativen im Bereich Versicherung und Reise-Assistance tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C. V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf sechs Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherung sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungen, darunter für die Luft- und Seefahrt, den Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Singapur, Großbritannien, der Schweiz und auf Malta ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard Poor's mit dem Rating "A+" (stark) bewertet.

Über die FPG Insurance Group

Die vor über 50 Jahren gegründete FPG Insurance Group ist eine im ASEAN-Raum ansässige Nicht-Lebensversicherungsgruppe.

Über Huntington

Huntington und seine verbundenen Unternehmen sind eine integrierte, strategische Beratungs-/Startup-Kapital- und Private-Equity-Gruppe mit Fokus auf (Rück-)Versicherung mit Sitz in Singapur und der Türkei.

