Auf der Mothae-Diamantenmine fördert Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihrem Partner, der Regierung des Königreichs Lesotho, in der Regel eher mittelgroße Diamanten. Umso erfreulicher ist nun die Nachricht, dass auch auf der Mothae-Mine ein 204 Karat schwerer Diamant gefördert werden konnte.Innerhalb der produzierenden Minen von Lucapa Diamond ist normalerweise eher die Lulo-Mine in Angola ...

Den vollständigen Artikel lesen ...